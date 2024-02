Maryfer Centeno asegura que Adela Micha está enamorada de ella: “Soy su crush” |VIDEO

Maryfer Centeno asegura que Adela Micha está enamorada de ella: “Soy su crush” Credito:cuartoscuro Credito:IGmaryfer_centeno

La relación entre Maryfer Centeno y Adela Micha continúa deteriorándose, luego de que la experta en lenguaje corporal y la periodista tuvieran duros desacuerdos en La Saga tras un enfrentamiento de la grafóloga con Niurka Marcos.

Te puede interesar: Caso Paulette Gebara Farah: ¿Fue la mamá? Maryfer Centeno analizó polémicas entrevistas hechas a los papás y esto fue lo que encontró

En un nuevo capítulo del drama que han protagonizado de forma constante, Centeno aseguró que Micha está “está enamorada de ella” e incluso sentenció que considera es su crush -un amor platónico-, pues considera que a pesar del tiempo y que cada una ha seguido un camino diferente, Adela “no la supera”.

“No sé qué pasa con Adela Micha, pero creo que no me supera. Te juro que ni mis ex pretendientes me hacían tanto tango,es que tanto show no es normal, probablemente se enamoró de mí, soy su crush, alguna cosa muy extraña, que no es normal la que se portó mal conmigo fue ella”, expresó en charla con Gustavo Adolfo Infante.

A pesar de que en el pasado la periodista y la experta en lenguaje corporal trabajaron juntas, una pelea ha dejado diferencias irreconciliables. Crédito: YouTube/ Gustavo Adolfo Infante.

Maryfer Centeno divide opiniones en redes tras nuevos comentarios hacia Adela Micha

A pesar de que la famosa colaboradora de Hoy posee una gran cantidad de seguidores, que la defienden a capa y espada, que asegurara que Adela Micha “no la supera” o que incluso “estaba enamorada de ella” ha dividido opiniones en redes sociales.

Te puede interesar: Así fue cuando Sasha Montenegro recibió millones de pesos por una demanda contra una periodista

En la caja de comentarios del video publicado en el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, las críticas no se han hecho esperar para la experta en lenguaje corporal, pues más de uno ha señalado que la persona que no “saca de su boca” a la periodista es ella y no al sentido contrario.

“No acostumbro hacer comentarios en YouTube, por casualidad vi éste video, qué desagradable par de personas. La señorita Mary Fer debería de hacer algo con su tono de voz, (taladra el oído) pues sus comentarios ‘sarcásticos’ son todo menos sarcásticos y pues el tiempo que estuvo en el canal fue algo que ella, una persona tan inteligente y con el poder de análisis sobre las personas aceptó”. “Gustavo, no necesitas ser ofensivo al referirte a otros programas, integridad ante todo, sino, se convierte en programa naquito”. “Ojalá se analizara a ella misma. Está loquita, se cree niña y es molesto su tono fingido de voz. La poquita credibilidad que le quedaba la perdió cuando defendió a Andrea Legarreta”, se puede leer.

Maryfer acusó que Adela no le pagó por sus participaciones en "Se tenía que decir" (Foto: Instagram)

Aunque en anteriores ocasiones Adela Micha sí le ha respondido a Maryfer Centeno, de momento no hay una declaración de la periodista hacia los señalamientos de la experta en lenguaje corporal.