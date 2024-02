Dakota Johnson se da un “break” de Madame Web en Puerto Vallarta junto a su pareja Chris Martin

Dakota Johnson y Chris Martin en Puerto Vallarta foto: X

Dakota Johnson y su novio Chris Martin fueron vistos disfrutando de un retiro en Puerto Vallarta, México, tras las críticas negativas que ha recibido la más reciente película de Johnson, Madame Web. A la actriz se le observó tomando un descanso en este destino paradisíaco, a pesar de las recomendaciones de críticos y aficionados de Spider-Man que han sugerido incluso evitar la cinta.

La nueva película de Dakota Johnson, Madame Web, ha sido objeto de diversas críticas por parte de seguidores del universo de Spider-Man y expertos en cine, quienes han expresado su descontento con la producción. Pese a este panorama, Johnson ha decidido pasar momentos de relax en México, acompañada por su pareja, el líder de Coldplay, Chris Martin. Se reportó previamente que Martin fue visto disfrutando solo de una visita al centro de Coyoacán, lo que sugiere que la pareja ha estado explorando diferentes atracciones culturales y turísticas del país.

Puerto Vallarta se destaca como uno de los destinos turísticos más atractivos de México, conocido por sus hermosas playas y el ambiente relajado que ofrece a sus visitantes. La decisión de Johnson y Martin de visitar este lugar, en medio de la controversia por la recepción de Madame Web, refleja su búsqueda por espacios que proporcionen serenidad y distracción. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre las actividades que la pareja ha realizado durante su estancia, su presencia en la zona ha capturado la atención tanto de locales como de turistas.

Este viaje de Dakota Johnson y Chris Martin a Puerto Vallarta ocurre en un contexto donde la industria del entretenimiento sigue generando debates intensos sobre las expectativas y recepciones de las nuevas producciones cinematográficas. La elección de Johnson de alejarse temporalmente de la polémica muestra un intento por mantener un equilibrio personal frente a las presiones profesionales.

La reacción del público y la crítica hacia Madame Web sigue siendo un tema de interés en diversos foros de discusión sobre cine y cultura pop. A medida que Johnson y Martin disfrutan de su escapada, la industria y sus seguidores continúan analizando y debatiendo sobre el rumbo de las adaptaciones de cómics a la gran pantalla y el impacto de las mismas en la percepción del público.

La actriz promoción "Madame Web", la película de superhéroes en la que participa. (EFE/ Isaac Esquivel)

La reciente cinta protagonizada por Dakota Johnson, “Madame Web”, ha levantado diversas opiniones entre el público tras su estreno. A diferencia de las expectativas previas, la película ha generado controversia por varios aspectos que incluyen desde la actuación hasta la edición y la claridad de su trama.

Particularmente notable ha sido el comentario de Johnson respecto a su participación en dicho filme, donde reveló en una entrevista con MagicFM que no tiene prisa por ver la película, indicando que posiblemente nunca lo haga. La actriz planteó que su desinterés no se limita exclusivamente a “Madame Web”, sino que prefere no ver ninguno de sus trabajos para evitar una “crisis existencial”.

La actriz Dakota Johnson en la alfombra roja de la película "Madame Web", en la Ciudad de México el martes 13 de febrero de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte)

Este fenómeno de actores que eligen no ver sus propias películas no es exclusivo de Dakota Johnson. Celebridades de la talla de Meryl Streep, Adam Driver, Emma Stone, y Nicole Kidman han compartido perspectivas similares, considerando esta elección como una forma de autocuidado. En el caso de Johnson, conocida además por su papel en “Fifty Shades of Grey”, enfatizó que evitar sus películas es una estrategia personal para cuidar de su bienestar emocional.