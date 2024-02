Aseguran que Daniel Bisogno será trasladado al extranjero ante su delicado estado de salud

(Instagram/@bisognodaniel)

Daniel Bisogno continúa hospitalizado en la Ciudad de México y, tras revelarse que aparentemente está en coma, también se dio a conocer que el conductor de Ventaneando podría ser trasladado al extranjero.

La información que ya comenzó a difundirse en distintos medios de comunicación fue expuesta el pasado 21 de febrero en el programa Chisme no like. Ahí se dio a conocer que la reportera Chabely Huerta ingresó a la institución de salud para obtener información.

¿Daniel Bisogno podría ser trasladado a otro país?

Javier Ceriani mencionó que hay algunas especulaciones circulando respecto a que familiares del artista estarían buscando trasladar a Bisogno a otro país. A esto, Huerta respondió:

“Estamos esperando que llega alguien, se ha rumorado que lo piensan sacar del hospital (...) yo lo veo complicado porque está en terapia intensiva y los enfermeros por lo poco que pude observar están tranquilos”, puntualizó.

Cabe señalar que, hasta el momento, Pati Chapoy -quien ha dado el parte médico y actualizaciones oficiales de salud de Bisogno- no se ha pronunciado sobre estos rumores.

Cómo está Daniel Bisogno hoy 22 de febrero

En el programa En Shock, Jorgito Carbajal mencionó que aparentemente fuentes cercanas del hospital donde está Bisogno le informaron sobre el estado de salud del conductor.

“Daniel tiene muchas cosas muy complicadas por su condición hepática, lo sedaron y lo intubaron. El tema tiene que ver con encefalopatía hepáticas muy fuerte y hay exceso de coagulación”, puntualizó.

Asimismo, el periodista arremetió contra aquellas personas que han asegurado sin fundamentos que el famoso podría tener VIH/SIDA.

Daniel Bisogno se ausentó de 'Ventaneando' los primeros días de febrero. El conductor lidia con problemas de salud desde marzo de 2023.

“Les puedo decir que la información que yo tengo confirmada es que no tiene VIH o SIDA. El tema es hepático (...) está entre la vida y la muerte, nos puede caer bien, mal, pero es un ser humano que no se merece lo que está pasando. Podemos pedir por su pronta recuperación y no nos quita nada, pero sí les dejo claro que no tiene VIH, ni SIDA”, remarcó.

Por su parte, Ana María Alvarado comentó en Sale el Sol este jueves que Daniel Bisogno podría estar en coma.

“Yo me acerqué a Marianita Ochoa que es muy amiga de la familia, ella empezó a preguntar hasta que dio con Álex, hermano de Daniel Bisogno y él le informó que está delicado, pero que está bien, sí intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave pero estable”, dijo.