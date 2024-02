Vicente Fox arremete contra Claudia Sheinbaum en su regreso a X: “Ni personalidad tienes”

El exmandatario panista regresó a X y arremete en contra de la candidata de Morena a la presidencia Crédito:Cuartoscuro

Este miércoles 21 de febrero, luego de casi tres meses de ausencia, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, regresó a la red social X, antes llamada Twitter, luego de haber perdido y recuperado la cuenta derivado de una fuerte polémica con la esposa de Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, la influencer Mariana Rodríguez Cantú.

El militante del Partido Acción Nacional (PAN) publicó primero un video en donde se dijo orgulloso de los mexicanos que salieron a defender al democracia el pasado domingo 18 de febrero; tras ello, comenzó con los ataques a los integrantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la aspirante a la presidencia por el mismo partido, Claudia Sheinbaum Pardo.

Con un video, el expresidente reaparece en redes sociales tras polémica con Mariana Rodríguez Crédito: X @VicenteFoxQue

Fue en punto de las 13:27 horas de este miércoles cuando el panista se refirió a la exjefa de Gobierno de la Cuidad de México como “querida Claudia”, destacando además que en la actualidad estaba “perdida entre la multitud” pese a que la antes mencionada mantiene diversos eventos de índole público.

“Hola mi querida Claudia dónde andas perdida entre la multitud qué poca aspiración tienes para ser presidenta de este país mi personalidad ni tienes las cualidades menos las capacidades y lo peor cero convicción democrática cetro convicción libertaria y cero compromiso con quienes menos tienen en este país”, escribió.

El exmandatario panista regresó a X y arremete en contra de la candidata de Morena a la presidencia Crédito: X @VicenteFoxQue

Los mensajes que a lo largo del día el expresidente a estado publicando, fueron motivo para que usuarios de redes sociales resaltaran que no era él quien estaba detrás de una pantalla ya que no había faltas de ortografía como las que solían mantenerlo en tendencia; sin embargo, luego del mensaje que le mandó a la morenista, además del hecho de no haberla mencionado, fueron motivo para manifestar que en efecto, se trataba de él.

“YA GUARDENLO!!!”; “Ahorita no tío, duérmase un ratito”; “Arrobe a la doctora @Claudiashein misógino. Claudia Sheinbaum, tiene doctorado, algo que Vicente Fox no tiene. A duras penas le dieron su título en la Ibero, quizás por influencias y dinero. Una mujer tiene más capacidad de gobernar que Vicente Fox. Eso es un hecho” o “El no tiene vergüenza es usted, es un cínico, corrupto, ordinario y sin escrúpulos. Disfruté otros seis años sin sus privilegios”, fueron comentarios que recibió.

Vicente Fox arremete en X contra Claudia Sheinbaum Pardo Crédito: Cortesía

Antes de este mensaje, el expresidente lanzó insultos a Andrés Manuel López Obrador al que calificó de perdedor, mientras celebró que ya estaba por irse, motivo por el cual los usuarios de la red social le remarcaron que si el tabasqueño se retiraba era porque su gestión estaba por llegar a su fin.