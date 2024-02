Maribel Guardia le pide a Dios por Daniel Bisogno: “Recen por él”

Bisogno y Maribel son compañeros actualmente en la obra de teatro 'Lagunilla, mi barrio' (Foto: Instagram)

La salud de Daniel Bisogno es un tema de preocupación entre los seguidores de Ventaneando, sus compañeros y el público, además de varios famosos, entre ellos Maribel Guardia, quien compartió su sentir ante las malas nuevas en el estado del conductor.

Y es que tras enfrentar fuertes problemas de salud en 2023, cuando Bisogno fue internado por la ruptura de las várices de su esófago, lo que le provocó un problema hepático, ahora el conductor de 50 años reingresó a un hospital de la Ciudad de México por complicaciones derivadas de una infección pulmonar.

Fue Pati Chapoy quien compartió el martes 20 de febrero en su programa vespertino que Daniel permanece internado en el área de terapia intensiva y se encuentra intubado, pues tiene problemas para respirar por sí mismo.

Ante este panorama y en espera de que la infección por una bacteria sea erradicada de su organismo, los médicos se encuentran monitoreando al polémico conductor de espectáculos, pues se pretende extubarlo en las próximas horas.

Tras la actualización en el estado de salud de Bisogno compartida por Chapoy, Maribel Guardia fue abordada por la prensa en el evento por los 80 años de la Casa del Actor, de la ANDA, y mostró su preocupación por el también actor con quien comparte desde hace un año y medio en la obra de teatro Lagunilla, mi barrio.

“A Daniel lo quiero mucho. La verdad me he enamorado del padre que hay en él, es un papá extraordinario. Tú no sabes cómo se preocupa por su hija, lo amoroso que es con ella, y la niña, que es una chulada de niña, un amor”, dijo Maribel en referencia a la pequeña Michaela Bisogno, niña que el conductor procreó junto a su ex esposa Cristina Riva Palacio.

Maribel Guardia y Daniel compartieron escenario en la obra de El Tenorio Cómico (Foto: Cuartoscuro)

“Entonces le pido mucho a Dios por él, por su salud, he aprendido a conocerlo ahora que he trabajado con él, y es un chavo simpatiquísimo, un gran actor en escena y un gran compañero. Le pido mucho a Dios por él y le pido a la gente que rece por él porque el poder de la oración es increíble”, añadió la famosa costarricense nacionalizada mexicana.

Maribel Guardia habló sobre la relación entre su esposo y Daniel Bisogno

Maribel fue cuestionada por la prensa sobre un altercado que vivió Daniel con Marco Chacón, esposo de la famosa, pues hace años el también manager de la actriz lo intentó golpear por haberlo criticado en una emisión de Ventaneando por vestir una playera rosa, lo que le hizo mucha gracia a Bisogno.

Maribel Guardia y Marco Chacón se casaron en 2011 y llevan juntos como pareja más de dos décadas (Foto: Instagram)

“Yo voy saliendo de Perisur, ya iba yo al estacionamiento y de repente oigo que me tocan el claxon, yo no distinguí quién era, entonces se baja del coche y se deja venir, ahí en el estacionamiento, pero se deja venir ya a tirar el golpe”, recordó Daniel a principios de febrero en el podcast de Pati Chapoy.

Sobre ello, Maribel comentó que de aquel episodio sólo tiene el recuerdo, pues Daniel y su esposo pudieron limar asperezas y hoy se llevan muy bien.

“Ya después se llevaron muy bien gracias a Dios, no hay nada más feo que aguardar rencores y es difícil a veces la relación de la prensa con el actor, luego (los periodistas) que están en el foro son los que hacen los comentarios. Gracias a Dios se limó hace mucho esa aspereza con él y me ha tocado compartir el escenario con él y lo quiero mucho, que Dios me lo bendiga”, finalizó la famosa de 64 años.