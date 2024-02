“Está enfermo de poder”: Exdirigente del PRD revela que AMLO recibió maletas con millones de pesos para campañas

(Anayeli Tapia/Infobae)

Carlos Navarrete, quien en su momento fue dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y cercano a Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el hoy presidente de México está enfermo de poder e hizo impactantes revelaciones sobre el financiamiento que se le dio al tabasqueño en su búsqueda para ocupar la silla presidencial.

En una entrevista de radio con el periodista Eugenio Amézquita de xevt-xhvt, el experredista habló de cómo desde ediles hasta gobernadores dieron apoyo financiero a AMLO, hasta cómo López Obrador recibía no sobres, sino maletas repletas de dinero.

Al retomar el dicho de “dicen que el poder no transforma a los hombres”, Navarrete Ruiz señaló que el poder sólo muestra a las personas tal y como son, y afirmó que López Obrador no mostró lo que era sino hasta que tuvo poder, recalcando que si bien como jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue más prudente, como presidente brotó su verdadera esencia, aunque muchos señalen que ha enloquecido.

Dietas y maletas

Durante la entrevista, el también expresidente del Senado de la República describió con detalle cómo se financió a Andrés Manuel López Obrador en su camino para buscar la presidencia en el 2006 y 2012. Mencionó que desde ediles hasta gobernadores contribuyeron al financiamiento.

Navarrete indicó que tanto alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y otros servidores públicos reconocían que su llegada a los cargos había sido posible gracias a un movimiento liderado por AMLO, por ello, varios contribuyeron con “dietas”, es decir, dieron al titular del Ejecutivo 10% de su salario mensualmente.

El originario de Salvatierra añadió que AMLO recorría el país cuatro días a la semana, por lo que se hacían gastos en hospedaje, comida, boletos de avión, viáticos; ello sin contar que también se debía mantener a sus familiares, organizar los mítines y hasta poner el sonido en el Zócalo.

“Como creíamos que el proyecto era bueno para México y que AMLO podría ser un buen presidente de la República, le entregamos parte de nuestra dieta, de nuestro salario [...] ¿Quién pagaba las camionetas en las que se trasladaban, el sonido en el Zócalo, las sillas, la propaganda, el transporte de la gente? Y sonorizar el Zócalo no son los 15 años, cuesta cientos de miles de pesos. Nosotros financiamos al presidente en ese tiempo”, dijo.

Al ser cuestionado sobre por qué lo hicieron, Navarrete Ruíz expresó que la razón detrás de este amplio apoyo financiero era la creencia en el proyecto que López Obrador representaba, pensando que sería beneficioso para México y que el tabasqueño podría convertirse en un buen presidente.

Posteriormente, reveló que la entrega de fondos se hacía incluso a través de maletas llenas de dinero: “En los sobres amarillos no cabían las cantidades que recibían, eran maletas. Tú no vas a meter 2, 3 , 5 millones de pesos en uun sobre amarillo. Muchos me dicen, ¿por qué lo hicieron? Porque creíamos en el proyecto, porque creímos que era bueno, porque un hombre con esta visión humanista, con esta visión por los hombres, podía hacerle bien al país, pero queríamos que fuera en democracia, con equilibrio de poderes, y que llegara un presidente que no representara a los que habían votado por él sino al conjunto”, indicó.

Enfermo de poder

Carlos Navarrete compartió una visión crítica sobre el cambio en el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador una vez que asumió la presidencia, destacando una percepción de que AMLO mostró su verdadera esencia sólo tras alcanzar el poder.

Aunque durante su tiempo como jefe de Gobierno se le percibía más prudente, se sugiere que su conducta cambió drásticamente con la presidencia, llevando a algunos a creer que había “enloquecido”. Navarrete, sin embargo, opinó que no se trataba de locura sino de una revelación de la esencia misma de López Obrador potenciada por el poder presidencial.

Además, expresó su preocupación por lo que considera una degradación paulatina de la democracia en México, un proceso que, según él, se ha estado desarrollando en los últimos cinco años.

Aunque reconoció que México no se ha convertido en una dictadura, debido a la preservación de instituciones como el Banco de México y la existencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, calificó al régimen de López Obrador como autoritario. Según Navarrete, esto se debe a la concentración de facultades en una sola persona, que busca someter a diversas figuras y sectores del país bajo su voluntad.

Navarrete fue enfático al declarar que Andrés Manuel López Obrador está “enfermo de poder”, describiendo al presidente como alguien que transpira, come, ejerce y disfruta del poder por encima de cualquier otra cosa.

¿Quién es Carlos Navarrete?

Carlos Navarrete Ruiz es un político y economista mexicano, que fue miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Nació el 19 de julio de 1950 en Irapuato, Guanajuato. A lo largo de su carrera política, ha ocupado varios cargos públicos y partidistas. Fue senador de la República por el estado de Guanajuato y también ha desempeñado funciones como diputado federal. Entre 2008 y 2010, ocupó la presidencia del Senado de México.

Conocido por su participación activa dentro del PRD, ocupó diversas posiciones de liderazgo, incluyendo la presidencia nacional del partido de 2014 a 2015. Durante su gestión en el PRD, trabajó en la consolidación del partido, en la promoción de sus ideales de izquierda y en la búsqueda de fortalecer su presencia en el ámbito político mexicano.

Navarrete ha sido una figura relevante en la política mexicana, participando en debates y reformas importantes en áreas económicas, sociales y de derechos humanos. Su carrera ha estado marcada por el compromiso con los principios del PRD y la defensa de la democracia en México.