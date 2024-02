Eclipse Solar 2024: cuál será la mejor hora para ver el fenómeno en la CDMX

El eclipse solar total de abril será visto en la Ciudad de México de forma parcial (AFP)

La tarde del 8 de abril se oscurecerá gran parte de México debido al eclipse solar total que ocurrirá y que sólo podrá ser visto en el país y algunas zonas de Estados Unidos y Canadá.

Te puede interesar: Eclipse solar 2024: estos son los 55 sitios en México que se oscurecerán en su totalidad durante el evento

Este evento astronómico es considerado el más importante del año ya que además de que abarcará parte de América, no volverá a suceder algo similar en los próximos 300 años, por ello es que incluso la NASA ha invitado a los mexicanos a que no se pierdan de este fenómeno.

En cada estado el eclipse tendrá un tiempo diferente de duración, ocurrirá en horarios diversos y no en todo el país será total, por ejemplo, en la Ciudad de México será únicamente parcial.

El eclipse en la Ciudad de México durará poco más de dos horas, durante todo ese tiempo será parcial (AP/Rick Bowmer)

El eclipse en la CDMX iniciará entre las 10:55:26 y las 10:55:22 horas, pero su punto máximo será hasta dos horas después, a partir de las 12:14:10 a las 12:14:16 horas. En la capital del país, este evento durará únicamente dos horas y 41 minutos, tiempo en el que la Luna oscurecerá desde un 74.74% a 79% del disco solar.

Te puede interesar: Eclipse Solar en México: así se podrá seguir su trayectoria EN VIVO

La hora en que terminará el fenómeno será a las 13:36:22 horas. Durante todo el tiempo es necesario contar con medidas de protección, pues los rayos ultravioleta que irradia el Sol con mucho más fuertes al momento en que comienza el anillo de fuego.

Pese a que no será un eclipse total en la Ciudad de México, es necesario contar con todas las medidas de protección recomendadas para no sufrir quemaduras en la piel ni en los ojos; es recomendable utilizar bloqueador solar de Factor de Protección Solar (FPS) 50 y no se puede ver directamente al eclipse ya que su anillo de fuego puede provocar ceguera, por ello se debe usar un filtro o visor para apreciarlo de forma indirecta.

Pese a que en México el eclipse será parcial, es necesario contar con protección para los ojos y la piel al verlo directamente (REUTERS/Bruno Kelly)

Se espera que el 8 de abril el cielo esté lo suficientemente despejado para poder apreciar el eclipse, por lo que la visión será igual en toda la capital.

¿Cuál es el mejor lugar de México para ver el eclipse solar total 2024?

Según datos de la NASA y unidades especializadas de la UNAM, el norte de México es el mejor lugar para ver el eclipse, pero hay dos ciudades en las que se espera que se aprecie mejor ya que será total.

Te puede interesar: Eclipse Solar 2024: estos son los mejores puntos para observarlo desde Durango

Durango, Coahuila y Sinaloa serán los únicos estados de México en donde el eclipse será total, además de que ahí se encuentran las ciudades en las que el evento tendrá una mayor duración.

En el norte del país el eclipse sí será total y durará más tiempo (Ciencias Espaciales/Instituto de Geofísica de la UNAM)

En un inicio, tanto la NASA como el Centro de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM apuntaban a que la mejor localidad para ver el eclipse sería Mazatlán, pero después el Centro señaló que sería un poblado de Sinaloa llamado Pitarrilla, que se encuentra cerca del puerto de Mazatlán; ahí el eclipse en su fase total durará 4 minutos con 28 segundos.

Sin embargo, ahora la NASA señala que el punto en el que mejor se podrá apreciar el eclipse está en Coahuila; Nazas, en Torreón, es el lugar donde la agencia estadounidense decidió realizar todos sus estudios referentes al eclipse ya que, según sus nuevos análisis, es ahí donde tendrán una mejor visión.

En Nazas el eclipse en su fase total iniciará a las 12:14:55 horas y el momento en que la Luna ocultará el mayor porcentaje del disco solar será a las 12:17:09 horas.

En concreto, la NASA se instaló en el Planetarium Torreón para realizar todas sus actividades de cobertura, pero en todo el estado se desplegarán centros en los que se podrá disfrutar de una observación segura ya que se brindarán las medidas de protección necesarias.