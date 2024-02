Yolanda Saldívar rompe el silencio sobre Selena Quintanilla; qué dice en su nueva docuserie

Yolanda Zaldívar rompe el silencio sobre Selena Quintanilla; qué dice en su nueva docuserie Fotos: IG: @Oxygen / Reuters

A un año de que pueda solicitar libertad condicional tras más de dos décadas privada de su libertad, Yolanda Saldívar rompe el silencio sobre Selena Quintanilla en un su documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, en el cuál no solo hablará de la cantante y la relación que tuvo con ella, sino también su verdad sobre uno de los asesinatos más escandalosos del mundo del entretenimiento en México y el mundo.

En la docuserie, quien fuera la presidente de su club de fans de la cantante, figura central en la trágica su muerte, ofrece su perspectiva sobre los eventos del 31 de marzo de 1995. Saldívar sostiene que su objetivo no era acabar con la vida de la nombrada Reina del Tex-Mex, sino quitarse la vida a sí misma, influenciada por los desafíos legales que se avecinaban.

En su relato, busca compartir su versión de los acontecimientos, argumentando que su motivación principal no era cometer un asesinato, sino escapar de una situación legalmente complicada. La narrativa de Saldívar plantea un nuevo enfoque sobre este trágico suceso, arrojando luz sobre sus propios conflictos emocionales y legales en el momento de los hechos.

Más de dos décadas después, Yolanda Saldivar habla sobre el asesinato de Selena para los dos episodios de la serie "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them".

“Creo que después de tantos años, es hora de desvelarlo, creo que la gente merece saber la verdad”, expresa Yolanda Saldívar frente a las cámaras en el primer episodio de Selena & Yolanda: The Secrets Between Them.

Qué piensa actualmente Yolanda Saldívar de Selena Quintanilla tras su asesinato y condena

A más de dos décadas del terrible suceso, Yolanda Saldívar aún reconoce que Selena Quintanilla fue una mujer que levantaba pasiones en todos los sentidos, dejando entrever que el cariño que en su momento tuvo, y que aún sostiene, es algo que nunca permitirá que la gente no la vea de mala manera.

“Selena tenía un aura que te atraía a ella; cuando cantaba, te obligaba a bailar, te invitaba a sentir lo que sentía; tal vez felicidad, depresión, ansiedad o gozo. La gente amaba a Selena, hasta el día de hoy, les duele esa herida”, reconoció.

Aunque la opinión pública y la familia de la intérprete de Amor Prohibido, Como la flor y Si una vez no mostraron apoyo, y posiblemente nunca lo harán, la aún convicta confesó quiénes fueron las personas que no le dieron la espalda cuando ocurrió el asesinato.

“Mi familia estuvo devastada. Desde el principio, mis padres tuvieron acceso a todas mis pertenencias, tenían todas mis propiedades, mis archivos. Durante meses juntaron todo, mis hermanas y mis hermanos, con el objetivo de que se supiera únicamente la verdad”, recordó.