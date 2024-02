¿Por qué NO te piden el NIP con tu tarjeta de débito o crédito en algunas compras?

Algunas tiendas ya no solicitan esta medida de seguridad de los usuarios. Foto: (Imagen ilustrativa Infobae)

Si eres de los que frecuentemente utiliza su tarjeta de débito o crédito para pagar en diversos establecimientos esta información puede ayudarte. Y es que, en algunas ocasiones, al momento de ingresar el plástico en las terminales se realiza el pago sin la necesidad de que ingreses el NIP de seguridad, situación que ha generado dudas entre los consumidores.

Te puede interesar: Banco de la Nación brinda préstamos de hasta S/50.000 para compra de deuda: conoce los requisitos

Si bien el Numero de Identificación Personal (NIP) es otorgado a los miembros de una institución bancaria con el objetivo de generar un código secreto, que va de entre 4 a 6 dígitos, para mayor seguridad, hay ocasiones en las que no se requiere.

Fue creado con el objetivo de que tiendas, establecimientos y los propios cajeros automáticos puedan autentificar que el titular de la tarjeta es quien realiza las compras pues se han dado múltiples casos de suplantación de identidad y fraudes con las tarjetas.

Algunos compradores consideran que es una medida insegura para sus cuentas bancarias. Foto: (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Por qué no me piden mi NIP cuando pago algún servicio o compro un producto?

Para muchas personas resulta incómodo y hasta inseguro que no les sea requerido el código ya que se puede prestar al robo de sus recursos. No obstante, esto no es del todo cierto, pues hay otras razones como estrategias de experiencia del cliente, nueva tecnología o hasta políticas de seguridad por las que esto ocurre.

Te puede interesar: Pronóstico del clima en Culiacán Rosales hoy jueves: temperatura, lluvias y viento

Mejoras en la experiencia de compra

Una de las más frecuentes es la modernización de las tecnologías, la más reciente es llamada ‘contactless’ que se traduce como “sin contacto” y es la nueva forma de pagar únicamente acercando la tarjeta a la terminal.

Te puede interesar: Clima en Bahía de Banderas: el estado del tiempo para este 15 de febrero

Otra de las situaciones en las que no te solicitan el NIP de tu tarjeta es cuando haces transacciones pequeñas, en su mayoría mucho más baja del límite que establece el banco o las normas federales, por lo que no se requiere del código de seguridad para agilizar la compra.

Los pagos con tarjeta se han popularizado en los últimos años. crédito imagen de referencia Freepik

Compras frecuentes

Otro motivo por el que se puede omitir este dato es cuando realizas el pago a servicios o suscripciones que son recurrentes, es decir, autorizas que se haga el cobro de manera automática y por ello ya no es necesario confirmar de nueva cuenta el número. Esta operación también se ha implementado en algunas tiendas de conveniencia pues en compras pequeñas se “tiene la confianza” de ambas partes si cuentan con un historial de compras positivo.

Políticas de seguridad diversas

Debido a que las tarjetas cuentan con inteligencia ligada a la institución financiera en la que está inscrita, ésta misma puede deducir si tu transacción es riesgosa o no y, por ende, habrá algunas ocasiones en las que no sea necesario solicitar tu código secreto.

Pese a que el pago con tarjeta de crédito o débito se ha popularizado en los últimos años, es necesario que continúes protegiendo tus datos personales y que el NIP sea conocido exclusivamente por ti pues con ello reducirás las probabilidades de ser víctima de fraude.