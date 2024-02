Esto fue lo que dijo Héctor Gutiérrez tras recibir brutal corneada de un toro en la Plaza México

El torero es auxiliado por sus compañeros tras sufrir el ataque del toro. (X / @Mundotoca52)

Un verdadero momento de angustia se vivió el pasado domingo 18 de febrero cuando el torero Héctor Gutiérrez resultó gravemente herido tras una corneada del toro ‘Heroíco’.

Te puede interesar: Corridas de toros seguirán en la Plaza México; jueza niega suspensión definitiva

Mediante un comunicado de prensa, la Plaza México anunció que el matador sufrió una corneada de tercio de medio muslo derecho con 2 trayectorias hacia arriba de 25 centímetros sobre el canal de hunter.

Fue el periodista deportivo Juan Antonio Hernández, quien en la red social de X (antes Twitter) un poco de la entrevista que pudo realizarle al matador luego de su terrible accidente.

Así es cómo Héctor Gutiérrez describió el brutal ataque de Heroico

Comunicado de La Plaza México sobre la salud del torero Héctor Gutiérrez. (X / pLAZA MÉXICO)

“Aunque pedía a gritos, me dejaran volver al toro para rubricar y pedir la espada, tanto mi hermano Nicolás como Payo me dijeron que no, que era de “femoral”; en cuanto quise andar y vi los borbotones de sangre, me di cuenta de que era algo serio y me dejé llevar adentro”, describió.

Te puede interesar: Faitelson ataca al sistema de justicia en México por permitir las corridas de toros

Por otro lado, Gutiérrez habló sobre su sentir en la recuperación de la fuerte corneada que recibió en el muslo derecho que lo llevo a un escandaloso desangrado; sin embargo, a pesar de eso dijo que su intención es volver lo más pronto posible.

El momento en que Heroico enviste al matador. (X / @Mundotoca52)

“Me siento bien, la verdad gracias a Dios, un poco débil por la anemia de la pérdida de sangre y los medicamentos, pero la verdad bien y con ganas ya de estar de pie... Me han dicho que me pondrán a caminar y, que si no se presenta alguna complicación, el miércoles podría irme a casa”, finalizó.

Te puede interesar: Tigres vs Vancouver: cuándo y dónde ver el partido de la Concacaf Champions Cup

Cabe recordar que tras cuatro corridas en la Plaza México, fue el primer suceso que tiene un torero al resultar gravemente herido por un toro, esto tras la reapertura de las corridas de toros por parte de una jueza después de un año y medio.