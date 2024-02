Así fue la fuerte PELEA entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera en LCDLF4; filtran VIDEO

Entre insultos y tonos elevados de voz, la tensión azotó a La casa de los famosos. (Telemundo)

En las pasadas horas Alfredo Adame se convirtió en tendencia porque se informó que supuestamente habría sido expulsado de La casa de los famosos y transportado en una ambulancia. Si bien, la información anterior fue desmentida, lo que sí es real fue que tuvo un intenso enfrentamiento con Lupillo Rivera.

Tanto Adame como Rivera se posicionaron alto en las redes sociales debido a la conversación que se generó entre los seguidores del reality y aquellos que simplemente se enteraron que algo grave había sucedido. De hecho, algunas cámaras captaron un hecho posterior a la discusión, pero nadie pudo ver cómo se desató la discusión más que por los relatos de los involucrados.

“Es un pendej* ese wey, con quien quieras de esa gente, le pongo en la madr* al cabrón, le pongo una p*tiza a él y a los que quieras. Si de poder a poder se trata y allá afuera, pues vamos a ver quién tiene más huev*s... Es un pinch* naco, eso es lo que es”, dijo Alfredo Adame más tarde en su habitación.

Así fue la fuerte pelea entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera en LCDLF4. Crédito: Telemundo / TikTok

Por otro lado, Lupillo Rivera también comentó su versión de lo sucedido mientras otros miembros de la casa intentaron calmarlo y apoyarlo en el momento de crisis.

“A mi no me está envolviendo”, decía Lupillo mientras que varios de los habitantes de la casa le decían que tuviera cuidado porque él lo único que buscaba era provocar. “Ese señor es de lo peor en el planeta”, completó otra participante.

¿Qué fue lo que sucedió?

Lupillo Rivera rompe en llanto al recordar cómo le fueron entregados los restos de Jenni Rivera. Crédito: TikTok / El_mero_Jefe

Un nuevo video pudo esclarecer un poco de lo que sucedió entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera. De hecho, en el mismo se les puede ver a los dos alterados, gritándose cosas con palabras altisonantes que se escuchan censuradas en su poco más de un minuto de duración.

Lo que queda claro es que las palabras fueron intensas y los tonos de voz elevados. Se trató de un fuerte enfrentamiento que puso de cabeza a la casa e inyectó tensión tanto a sus compañeros como a la audiencia.

“Tú eres un pendej*”, le grito Alfredo Adame a Lupillo, quien solamente gritaba: “No sabes, perder, no sabes perder, no sabes perder”. El ex conductor de Hoy simplemente soltaba groserías, mientras otro compañero se lo llevaba al cuarto y el cantante de regional seguía gritándole.

El video fue revelado en el programa matutino Hoy Día, como parte de las recopilaciones que hacen al día siguiente de que se lleve a cabo una gala de expulsión.

En redes sociales existen opiniones encontradas entre los que apoyan a Lupillo y los que creen que Adame no tuvo la culpa en esta ocasión: “Rivera tenías que ser Lupillo, Asco total. Juega limpio y no provoques para después quedar como el santo lupillo”, “Pongan todo.. Lupillo lo empezó agredir primero, Lupillo se metió con la familia de Adame, por que no ponen eso?”, “Fuera Adame, faltó el respeto y rebasó límites, asco de humano”, “Lupillo no lo buscó fue Adame quien empezó”.

Se espera que en la gala de esta noche la historia pueda ser esclarecida.