VIDEO | Así recibió Sandra Cuevas los tenis “fosfo, fosfo” de MC

Sandrá Cuevas, Alejandra Barrales y Gibrán Ramírez se registraron como candidatos de Movimiento Ciudadano al Congreso Foto: Cuartoscuro

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cueva Nieves, oficializó su unión con el Movimiento Ciudadano (MC) la tarde de este 19 de febrero para buscar un escaño en el Senado de la República.

Acompañada de Alejandra Barrales, ex candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la edil de Cuauhtémoc acudió a la sede del partido naranja para registrarse luego de haber acusado a su antigua alianza, Fuerza y Corazón por México, tras descartarla para contender a cualquier cargo de elección popular. Pese a haber mostrado su descontento y sus nuevas estrategias para continuar con su carrera, Cuevas Nieves aceptó la invitación de MC de cara a las elecciones federales de este 2 de junio.

Durante su oficialización, la alcaldesa estuvo rodeada de las dirigencias del partido, como el presidente nacional, Dante Delgado, y el candidato a la jefatura capitalina, Salomón Chertoriviski, quienes, entre aplausos, entregaron los tenis icónicos de la fuerza naranja.

Durante su discurso, Sandra Cuevas no dejó pasar la oportunidad para lanzar críticas a la alianza PRI-PAN-PRD, a quienes calificó como las fuerzas de la vieja política que se aprovechan de la ciudadanía. De igual manera, aseguró “dar batalla” a los morenistas que han alzado la mano al Senado.

La edil se puso los tenis fosfo-fosfo Crédito: X/@politicomx

“Me va a dar la oportunidad de poder estar de frente, al tú por tú con aquel que no le di nunca seguridad a la Cuauhtémoc, que se vinculó con el crimen organizado, y que por eso la Ciudad esta como esta, y me va a dar la oportunidad de estar de frente con la mujer que sin una razón quiso llevarme a la cárcel”, destacó la edil.

Sandra Cuevas recordó que, durante su paso por la coalición de la oposición, antes Frente Amplio por México, fue descartada sin motivo alguno, sin importar que fue considerada como una de las mejores alcaldesas de la capital e incluso del país. La edil recalcó que este rechazó recae en las tantas denuncias que ha presentado la por las malas prácticas de la y los integrantes de los tres partidos.

“Le hemos dado nuestra confianza a los mismos de siempre (...) se los digo yo que me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad (...) me corrieron por haber dicho lo que son. El PAN, el PRI y el PRD son amigos que se cuidan entre ellos, que no les importa la ciudadanía”, destacó.

Gibran Ramírez, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas se registran como candidatos al Congreso de la Unión de México (Prensa Movimiento Ciudadano)

Días pasados, la alcaldesa habría sacado un video en redes sociales en donde señaló la postura de la alianza al dejarla fuera de la contienda electoral para reelegirse como mandataria local de su demarcación y por su no participación en el proceso interno para poder contender por la jefatura de Gobierno de la Cdmx. Ante esto, celebró la creación de su nueva organización, que buscará consolidar como partido político.

“En conferencia de prensa, anuncié mi rompimiento con la alianza PRI-PAN-PRD, comenzaré una nueva historia con mi “Organización Política por la Familia y la Seguridad de México”; con el orgullo de honrar siempre mi palabra y nunca traicionar a nadie”, destacó en redes sociales.