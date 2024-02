Sandra Cuevas se suma a Movimiento Ciudadano y explota contra el PAN, PRI, y PRD: “Se disfrazan de buenos, pero son unos hipócritas”

Sandrá Cuevas, Alejandra Barrales y Gibrán Ramírez se registraron como candidatos de Movimiento Ciudadano al Congreso Foto: Cuartoscuro

Aún como alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas se presentó en punto de las 12:00 horas para registrarse en fórmula con Alejandra Barrales, como candidata de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, en cuyo evento no se aguantó las ganas y explotó en contra del Frente Amplio por México, luego de que este bloque la excluyó de las candidaturas para 2024.

Durante el evento, Sandra Cuevas tomó la palabra y aseguró que se encuentra en Movimiento Ciudadano no porque ella haya decidido salir del bloque opositor, sino porque la sacaron de él pese ser una mujer de oposición y que en algún momento se posicionó como la segunda mejor alcaldesa de la Ciudad de México.

“Le hemos dado nuestra confianza a los mismos de siempre, y se los digo yo que salí de la alianza, es más no salí, me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta y me cerraron las puertas”, dijo.

Movimiento Ciudadano postuló a Sandra Cuevas y Alejandra Barrales al Senado de la República. (Captura de Video)

Cuevas Nievas aseguró que la corrieron de la alianza por decir lo que son, es decir, “amigos que se cuidan entre ellos y que no les importa la ciudadanía”. Añadió que los tres partidos políticos que este martes llevarán a su registro como candidata presidencial a Xóchitl Gálvez “utilizan a la gente y a los que están padeciendo”.

Enfatizó que estos partidos “se disfrazan de que son los buenos”, pero en realidad no son más que “unos hipócritas”, todo ello en medio de los aplausos de personajes de Movimiento Ciudadano como Dante Delgado, coordinador nacional del partido.

También estuvieron presentes Alejandra Barrales, quien será candidata como primera fórmula por la Ciudad de México al Senado de la República; Salomón Chertorivski, candidato a la Jefatura de Gobierno a la capital del país y Gibrán Ramírez, quien buscará una diputación federal también en la ciudad.

Sandra Cuevas será segunda fórmula al Senado por MC. Foto: Cuartoscuro

Una vez que finalizó el evento, Dante Delgado celebró la adhesión de Sandra Cuevas, Alejandra Barrales - ambas anteriormente representantes del PRD -, así como de Gibrán Ramírez, quien dejó atrás su pasado dentro de las filas de Morena.

Asimismo, aprovecharon para colocarse sus tenis “fosfo-fosfo” frente a medios de comunicación, los cuales les fueron entregados en una bolsa con el logro de Movimiento Ciudadano. Una vez en sus pies, las ahora candidatas se pusieron de pie.