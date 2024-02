Recordaron el doblaje de Consuelo Duval en Los Increíbles por ser mejor que el original

Consuelo Duval fue halagada por su actuación de doblaje en Los Increíbles (Getty Images)

Los Increíbles es una animación de Disney/Pixar que sigue siendo tema de conversación dos décadas después de su estreno, ya que un usuario de X hizo un hilo sobre todos los detalles profundos de la película que pudieron haber pasado desapercibidos en su momento.

Sin embargo, el público latinoamericano hizo su aportación al halagar el trabajo de doblaje que hizo Consuelo Duval para Elastigirl, pues al escuchar una de las secuencias con la voz de Holly Hunter —actriz estadounidense—, concluyeron que la famosa mexicana le había añadido desesperación a la escena del ataque en el avión y que incluso estaba mejor lograda.

En el icónico momento, Elastigirl está angustiada porque los secuaces de Síndrome piensan detonar el avión que está piloteando; no obstante, ella está en compañía de sus hijos Dash —con el poder de supervelocidad—y Violeta —que puede hacerse invisible y generar campos de energía—, por lo que intenta disuadirlos del ataque.

(Captura de pantalla)

La publicación original estaba en inglés y aseguraba que ninguna película de superhéroes había sido capaz de generar la misma sensación de peligro como ocurrió en Los Increíbles, pero alguien recordó el trabajo que hizo la actriz mexicana en el 2004: “Consuelo Duval se comió ese doblaje”, escribió.

Esta observación hizo que la atención se centrara en la forma en que Consuelo Duval le imprimió emoción a su papel como Elastigirl, incluso algunos internautas aseguraron que había sido mejor que el doblaje original a cargo de Holly Hunter.

Estas fueron algunas de las opiniones que se pudieron leer en X, antes Twitter:

“En español se siente tanto el desespero, no sé cómo hay quienes prefieren el doblaje estadounidense”, “Dando cátedra de derechos: ‘¡Aborten, Aborten!’, “Ya no hacen películas infantiles con este nivel de estrés, literal a Síndrome le valió que hubiera niños en el avión y obvio Consuelo Duval como Elastigirl... uff”, “Mi hermosa Consuelo Duval es tan madre”, “Literalmente mi doblaje favorito en la historia de México”, “‘¡Violeta, házlo ya!’, Dios, esa frase me da cuscús a día de hoy”, “El doblaje de la señora Duval se puede sentir real, desesperación e impotencia de la situación, en el original parece narrando un partido de futbol”, “Hay muchos doblajes que tienen más pasión a la hora de interpretar escenas como estas, pero ustedes no están listos para esta conversación”, entre otros.

La actriz tuvo que eliminar cualquier tono que recordara a Federica (Foto: @consueloduval/ Instagram)

En los últimos segundos antes del impacto de los misiles en el avión, el personaje a quien le dio voz Consuelo Duval le pide a su hija que intente hacer un campo de energía para proteger el avión, pero la adolescente no lo logra ya que está nerviosa, nunca había hecho uno tan grande y anteriormente su mamá (Elastigirl) le había prohibido usar sus poderes, así que ella se lanza hacia ellos y transforma su cuerpo en un paracaídas.

Muchas personas aseguraron que el doblaje de Consuelo Duval se sentía mucho más real que el de la actriz de doblaje original. Hace dos años ella recordó que tuvo que hacer un gran esfuerzo para lograr ese efecto en Los Increíbles, ya que su director quería eliminar de su voz que se pareciera mínimamente al de Federica en La Familia P. Luche.

Los fans de Consuelo Duval concluyeron que su doblaje era mejor euq el original dentro de Los Increíbles (Foto: Instagram@consueloduval)

Esto se volvió muy complicado porque la realización de este doblaje fue al mismo tiempo en que Duval estaba grabando la serie de comedia, así lo relató en una entrevista:

“Ahí sí sufrí. Fueron más de cien horas de trabajo para una hora de película, y justo fue la época en la que estaba grabando a “Federica P. Luche”, entonces aunque el director que tuve era extraordinario, era muy severo y disciplinado, así que en donde se me fuera un tonito de Federica, por más mínimo que fuera, me hacía repetirlo y repetirlo y repetirlo”, dijo para Las Estrellas.

Este no ha sido su único trabajo de doblaje, ya que también le dio voz a Maggie, la protagonista de Las Vacas Vaqueras (2004).