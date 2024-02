Yordi Rosado se sintió muy ofendido la primera vez que lo llamaron “chavorruco”

Yordi Rosado ha sido muchas veces calificado como un "chavorruco" (Foto: Instagram)

Yordi Rosado es uno de los conductores de televisión más famosos de México, conocido por llevar las riendas de importantes shows como Otro Rollo y recientemente su podcast De Todo un Mucho donde comparte micrófonos con la actriz Martha Higareda.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos 4 en vivo: Clovis salva a Carlos de la nominación

Fue precisamente en este show donde el presentador habló por primera vez de lo que piensa acerca de que lo llamen “chavorruco”, un famoso calificativo peyorativo con la que jóvenes se refieren a adultos que tienen comportamientos que no concuerdan con su edad.

Esto piensa Yordi Rosado del término chavorruco

El amigo de Adal Ramones explicó que la primera vez que fue llamado de esa manera no reaccionó nada bien:

Yordi Rosado sigue siendo exitoso en lo que hace (Foto: Televisa)

“La primera vez que me empezaron a decir chavorruco me ofendió mucho. Me lastimó. No quería que me dijeran así. Me sentía como que me enojaba. Un par de veces me lo dijeron en un programa de televisión. Me enojaba y a veces contestaba grosero”.

Te puede interesar: Ranking de Netflix en México: estas son las películas más vistas del momento

De igual forma, Yordi Rosado explicó que actualmente no reacciona de la misma manera y que tuvo que pasar un proceso para tomar el calificativo de otra forma. Así lo expresó:

“Fue pasando el tiempo, pero no fui yo el que lo alivié, sino que empecé a ver que se volvió muy de moda el término y cada vez se lo decían más a la gente y vi que ya estaba cool. O sea, me esperé hasta que el ‘chavorruco’ fuera algo cool en lugar de ser más maduro”.

Yordi Rosado, clave en la viralización de Martha Higareda

Yordi Rosado le cree a Martha Higareda (Youtube/YordiRosado)

Hace algunos meses, la actriz Martha Higareda se volvió tendencia en redes sociales y medios de comunicación luego de que se volvieran virales en internet algunas declaraciones que había hecho a Yordi Rosado con respecto a experiencias vividas que resultaban poco creíbles.

Te puede interesar: Las películas más populares de Disney+ México que no podrás dejar de ver

La actriz de No Manches, Frida, llegó a contar una buena cantidad de relatos que los internautas no creyeron del todo, como aquella donde aseguraba que había estado a punto de protagonizar una película en Hollywood con Robert Pattinson, actor de Crepúsculo, Harry Potter y Batman; cuando había ido a una fiesta privada en casa de Prince; o cuando fue salvada de caer al suelo en un restaurante por el actor Ryan Gosling.

Las experiencias de Martha Higareda fueron duramente cuestionadas por los internautas; no obstante, tiempo después, tras memes y burlas, algunas de estas historias comenzaron a ser analizadas por internautas y, de hecho, varias de ellas resultaron ser ciertas.