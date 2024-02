Shakira manda mensaje a sus fans mexicanos tras el anuncio de su nuevo álbum

Shakira vuelve a la música con su nuevo álbum "Las mujeres ya no lloran" Shakira - crédito cortesía/Jaume de Laiguana

Tras el éxito masivo que tuvo Shakira con su tema musical junto a Bizarrap, la llegada de un nuevo álbum de la colombiana que siguiera la línea de la colaboración con el argentino era inminente. El pasado 11 de febrero terminó la espera de los fans de la intérprete de Loba, pues se anunció de manera oficial el lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran.

El nuevo trabajo discográfico de Shakira tendrá 8 nuevos temas inéditos, un remix, y éxitos que ya hemos escuchado, como TQG, Monotonía, Acróstico, El Jefe, Te felicito y, por supuesto, el mega hit Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Sobre su nuevo disco, la colombiana escribió en sus redes sociales “Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí en cada paso. La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción me reconstruí a mí misma, mis lágrimas se transformaron en dimanantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”.

Shakira y el mensaje para sus fans de la CDMX

Shakira manda un mensaje a sus fans de CDMX (captura de pantalla: Ig/Shakira)

Como parte de la promoción de Las Mujeres Ya No Lloran se han instalado algunos espectaculares por todo el mundo, por supuesto, en la Ciudad de México también. Así lo presumió Shakira compartiendo en Instagram una foto de uno de los anuncios que se encuentra en la capital del país, específicamente una proyección encima del icónico World Trade Center de la CDMX.

A la foto añadió un mensaje dedicado a sus fanáticos capitalinos: “Un beso a mis lobos en CDMX”, y añadió un par de emojis para demostrar su amor.

Y es que México es uno de los países que más han demostrado su amor a la colombiana y ha sido una nación clave para el ascenso de su carrera artística. Tan solo en 2018, la intérprete de Las de la Intuición abarrotó dos veces el emblemático Estadio Azteca con su gira El Dorado World Tour.

La colombiana confirmó a través de sus redes sociales su nuevo trabajo y las redes enloquecieron - crédito @shakira/Instagram

Rumores sobre una nueva gira de Shakira ya recorren todo internet. Se espera que la madre de Sasha y Milan anuncie en breve su regreso a los escenarios con un itinerario que, por supuesto, contemple a México. Muy probablemente, será el Estadio Azteca o el Foro Sol (donde también ha cantado para sus fans) el recinto que abrirá sus puertas para recibir a la cantante de Pies Descalzos.