Así es el modus operandi de un acosador en el norte de la CDMX | VIDEO

Un hombre acosó a una estudiante de secundaria en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero Crédito: X/@c4jimenez

Cámaras de videvigilancia captaron a un acosador en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX).

Te puede interesar: Mujer policía del Edomex detiene a automovilista para pedirle su número telefónico: “Detenido por exceder las normas de guapo” | VIDEO

En los primeros segundos de la grabación se puede ver a un taxi estacionándose en una calle en la que en ese momento no transitaban más vehículos.

Del vehículo bajó un sujeto que mostró sus genitales a una estudiante de secundaria que caminaba sobre la acera.

Te puede interesar: Embajada de Estados Unidos en México lanza vacante con sueldo mayor a los 25 mil pesos al mes

El hombre estuvo varios segundos detenido frente a la menor de edad, quien atemorizada se acercó a la ventana de una casa para pedir ayuda. Finalmente el acosador regresó a su auto y se alejó.

Cámaras de videvigilancia captaron el momento en que un hombre mostró los genitales Crédito: X/@c4jimenez

Del video llama la atención que el conductor aparentemente estaba espiando a la adolescente, ya que bajó del coche hasta que ella se acercó lo suficiente para verlo.

Te puede interesar: Estas son las zonas de la CDMX en las que se registraron las primeras erupciones volcánicas

La grabación fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, quien aseguró que el sujeto siguió a la estudiante desde su escuela, en la colonia Gertrudis Sánchez.

Hasta el momento el acosador no ha sido identificado, debido a que el material audiovisual no se pueden ver sus características físicas. Sumado a ello, el taxi en el que circulaba no tenía placas.

Hombre desnudo persiguió a una mujer en la alcaldía Miguel Hidalgo

El pasado 5 de febrero cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre se desnudó y persiguió a una mujer en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Un individuo fue captado por cámaras de vigilancia cuando acosaba a una mujer en la alcaldía Miguel Hidalgo (X/@siete_letras|Especial)

La grabación fue tomada el pasado 5 de febrero, alrededor de las 6:30 horas cerca de la estación Normal de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, en la colonia Agricultura.

Las imágenes muestran que el hombre bajó de un vehículo rojo y se bajó el short, dejando al descubierto sus genitales. Luego comenzo a caminar detrás de una joven, quien al notar que alguien la seguía apresuró el paso.

El acosador no desistió inmediatamente, sino que alcanzó a la mujer y caminó junto a ella varios segundos, tras lo cual regresó a su auto y se fue.

Una semana después del hecho, el periodista Antonio Nieto informó que el presunto acosador sexual fue localizado en la alcaldía Cuauhtémoc por agentes de la Policía de Investigación (PDI) a través de imágenes obtenidas por cámaras de Comando y Control (C2).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación en contra del sujeto, identificado como Jonathan “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual.

En los últimos meses han captado la atención varios casos de acoso en distintas partes de México (Foto: Pexels)

Francisco Almazán Barocio, jefe de la PDI, detalló que Jonathan “N” estaba en posesión de aparentes narcóticos al momento de su arresto.

En tanto el periodista Carlos Jiménez compartió que el hombre tiene registros de anteriores detenciones por delitos sexuales.

Lo anterior concuerda con los testimonios de vecinos de la colonia Agricultura, quienes denunciaron que el sujeto lleva años acosando en vía pública. Una mujer incluso aseguró que fue víctima de acoso por parte de este hombre por primera vez en 2020.

A este caso se suma el de un hombre que atacaba a mujeres con un picahielos en San Luis Potosí. En agosto del año pasado captó la atención un video en el que quedó registro de su modus operandi: acercarse a la víctima a bordo de una motocicleta, bajar la velocidad para acercarse a ella, atacarla y luego acelerar para huir.

Poco después de la difusión del video, la Fiscalía General del estado de San Luis Potosí (FGESLP) anunció la captura de José de Jesús “N”, identificado como el agresor serial que atacaba con picahielo a mujeres al menos desde 2022.

Las autoridades informaron que el sujeto estaría relacionado con al menos siete casos y que podría ser condenado a una pena de entre 8 y 20 años en prisión.