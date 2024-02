¿Tiradera de princesas? una tendencia de TikTok pone a personajes animados a lanzarse indirectas

Una tendencia puso a las princesas a lanzarse indirectas Crédito: (Captura de pantalla) Disney

Desde hace un tiempo TikTok dejó de ser una red social en la que predominaban los bailes y los consejos de maquillaje, pues ahora hay tendencias de todo tipo, incluso se ha vuelto una red social de desahogo, pero muchos usuarios no vieron venir a las princesas de Disney tirándose indirectas por sus propias historias.

Aunque estos personajes animados tuvieron una reunión tipo crossover en la segunda película de Ralph: el demoledor y en el corto de los 100 años del estudio Disney, la realidad es que las princesas no interactúan entre sí y mucho menos para criticarse.

Los videos comienzan con esta frase (Captura de pantalla)

En esta tendencia de TikTok, se puso a Aurora a decir cosas en contra de Bella como “¿Naca yo? ni que me hubiera enamorado de una bestia de dos metros por unos cuantos libros”, haciendo alusión a la historia de La Bella y la Bestia.

De acuerdo con los comentarios, esta tendencia no comenzó relacionada a los personajes de los cuentos de princesas, si no que la idea de crear discusiones falsas tuvo como origen la supuesta pelea de Jaekyung y Caesa, protagonistas de un manhwa (cómic que se lee de izquierda a derecha, distinto del manga).

Y en el remate, los creadores de contenido les colocan este tipo de frases para criticar las historias de otros personajes (Captura de pantalla)

Alguna persona alejada del fandom de Jaekyung y Caesa vio la tendencia —que al parecer era muy local— y decidió transformarla para que fuera entendible, involucrando a personajes que son mucho más conocidos y virales.

Hasta las villanas fueron agregadas a las tiraderas (Captura de pantalla)

La mayoría de estos videos de TikTok tienen más de 60 mil “Me gusta” dentro de esta red social, pero por el momento no es una tendencia que haya escalado a otras redes sociales como si lo hizo lo del “novio que resuelve”.

Esta tendencia puso a los personajes animados a "burlarse" de la historia de otros Crédito: (TikTok/rosalie_stark1/@fls_1d)

Al parecer, ver a las princesas tirándose indirectas entre ellas por los puntos débiles que tiene la historia de cada una llamó mucho la atención, pues resultó gracioso ver a Bella, La Bella Durmiente, Ariel, Ana de Frozen o Moana haciendo esa clase de comentarios —sobre todo si se toma en cuenta que en sus películas las muestran como pacíficas y capaces de aprender de sus errores—.

La mayoría de estos videos tienen más de 70 mil “Me gusta” en esta red social, por lo que pasó muy poco tiempo antes de que los príncipes, aliados de las princesas o incluso los villanos se “unieran” al trend, dando origen a indirectas como “¿Naca yo?” ni que fuera una fusión de Paquita la del Barrio con un pulpo”, en alusión a Úrsula. Esta indirecta la “lanzó” Lady Tremaine, madrastra de Cenicienta.

Incluso los príncipes fueron "sumados" a la tendencia (Captura de pantalla)

Otras de las indirectas que se pudieron leer fueron “¿Naco yo? Yo no me decepcioné al ver que mi enamorado en realidad era una mujer”, de parte de Flynn —quien rescata a Rapunzel— hacia un general de Mulán. O bien “Ni que anduviera tirando mis zapatos para que un príncipe me busque y mi única familia fueran unos ratoncitos” de Ana hacia La Cenicienta.

Incluso Rapunzel se “sumó” a la tiradera de princesas lanzándole la siguiente indirecta a Mérida de Valiente, pues la colocaron “diciendo “Ni que hubiera convertido a mi madre en oso para evitar cumplir mis deberes como princesa”.

Indirecta de Ana hacia La Cenicienta (Captura de pantalla)

Aunque es muy pronto para saber si esta peculiar tendencia de TikTok sumará más personajes o morirá rápido en el olvido, alguien ya sumó a la niña de la película El Aro lanzándole una indirecta a la leyenda mexicana de La llorona, pues la pusieron diciendo:“¿Naca yo? Ni que anduviera llorando por hijos que se murieron por mi culpa”.

Ya sumaron a otros personajes (Captura de pantalla)

Entre comentarios, muchas personas han reaccionado de forma divertida por la tendencia, ya que las princesas no suelen ser retratadas con una actitud así, además de que pareciera que se trata de personas reales haciendo tiraderas entre ellas.