Reporte de la DEA sobre AMLO es un tema cerrado para gobierno de EEUU, asegura SRE

SRE sentenció que investigación de la DEA que implicaba a AMLO está cerrada (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez) EFE

Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, afirmó que la investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) sobre los presuntos nexos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con una organización criminal es un asunto cerrado para el gobierno de Estados Unidos.

“Esto es un tema cerrado para ellos, este es un tema que ocurrió en 2006 y todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría de delito ni consecuencia de ello. Así que es una investigación que en realidad es antigua”, declaró la canciller en un encuentro con la prensa este 6 de febrero.

La diplomática señaló que así lo confirmó Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de seguridad de la Casa Blanca, en la reunión privada que tuvo con López Obrador en Palacio Nacional, en la que ella también estuvo presente.

“No es un tema de disculpa o no, es un tema de que no proviene ni de la oficina del presidente Biden ni del Departamento de Estado ni de la Casa Blanca. Este es un tema que proviene más de la DEA y la DEA tiene sus propios cursos institucionales, pero lo que yo quiero decir es que este es un tema totalmente cerrado”, insistió.

Alicia Bárcena se pronunció sobre investigación de la DEA sobre financiamiento de campaña presidencial de AMLO Foto: EFE/ Presidencia de México Presidencia de México

En la reunión de AMLO y Sherwood-Randall en la que se tocó el tema también participaron Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública; Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional y Rafael Ojeda, secretario de Marina. Por parte del gobierno de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, estuvieron presentes Lisa Monaco, fiscal general adjunta y Ken Salazar, embajador de EEUU en México.

La investigación de la DEA sobre presunto vínculo de AMLO con el Cártel de Sinaloa

Días atrás el periodista Tim Golden destapó una investigación sobre el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a una de las campañas presidenciales de López Obrador.

Fue a través de un artículo publicado en ProPública que el comunicador señaló que DEA obtuvo de un informante información que apuntaba a que el Cártel de Sinaloa presuntamente entregó, con el consentimiento de Edgar Villareal alias La Barbie, aproximadamente dos millones de dólares en efectivo para el financiamiento de la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Supuestamente la organización criminal entregó los recursos a través de un hombre vinculado a Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, el exchofer del tabasqueño, quien además fue su coordinador de Logística.

Supuestamente en la negociación habrían participado también Roberto Acosta Islas, ‘El R’, y Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leyva así como Mauricio Soto Caballero, miembro del Consejo Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Francisco León García, candidato a senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2006 y el empresario Emilio Dipp Jones.

López Obrador negó señalamientos en su contra Foto: EFE/José Méndez José Méndez | EFE

El presunto trato consistía en el financiamiento por parte de la organización criminal a cambio de protección y participación en la selección del Procurador General de la República.

AMLO no sólo negó los señalamientos, sino que exigió al gobierno de Estados Unidos aclarar la situación, ya que acusó se trata de una calumnia en su contra: “Denuncio al gobierno de EEUU de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política. ¿Cómo es que se orquesta esto? Tiene que salir la DEA a decir si es cierto o no, cuáles son las pruebas, pero no la DEA, el Departamento de Estado”.

Si bien el gobierno estadounidense no emitió un pronunciamiento público respecto a la investigación de la DEA, las declaraciones de Alicia Bárcena al respecto apuntan a que el tema no trascendió, debido a que la agencia antidrogas no encontró indicios de delito alguno.