TikTok prepara nuevas sorpresas y monetización, confirmó Gabriel Simas, líder de Marketing en LATAM

Gabriel Simas, Head de Marketing de Creadores y Categorías de TikTok para Latinoamérica Cortesía: (TikTok)

Este 31 de enero se llevó a cabo la esperada premiación de los TikTok Awards 2024, evento que celebra a los mejores creadores de la plataforma online y realizó su tercera edición.

Esta ocasión fue especial pues la transmisión no solo fue a través de la aplicación, sino que fue emitida por plataformas televisivas y de streaming. Los conductores fueron Belinda y Juanpa Zurita.

Celebrando un legado de más de treinta años de música, Yandel recibió el Premio Impacto Legendario 2024 en reconocimiento a su icónica trayectoria y a la trascendencia que ha tenido en incontables generaciones.

Desde la Ciudad de México, y con presentaciones musicales a cargo de Danny Ocean, Camilo y Evaluna, Piso 21 y Yandel, cada una de las categorías del año celebraron a lo mejor de los contenidos enfocados en entretenimiento, comedia, cocina, moda, belleza, gaming, libros, deportes y mucho más.

“Hace unos años, tenía tres trabajos para poder sacar adelante a mi hija. ¡Hoy tengo un TikTok Award!”, dijo con mucha emoción @javetasenerlarco al recibir el premio de Crack de cracks. Con profunda emoción, @dorisjocelyn recibió el premio #TikTokBeauty 2024 dedicó el premio a su familia y a su mejor amiga que está en el cielo. “Y a todos los maquillistas: chínguenle, van a llegar y a cumplir todos sus sueños. Se los prometo”, agregó entre aplausos.

“Gracias a mis seguidoras, las amo y son unas chingonas”, dijo @yerimuaa al recibir el premio a Artista Revelación del Año y agregó: “Gracias a Uzielito Mix y al reggeatón mexicano por abrirme una puerta y darme una oportunidad en ese mundo lleno de talento”. ¡Traka de mujer!

Entre gritos y aplausos, @esen_alva se llevó el premio a Creador del año, el galardón más importante del año. “Cuando subí mi primer video a TikTok, dije ‘esto no va a pegar’, pero la gente dijo que sí y ellos son los que me pusieron aquí. Así que quiero agradecerles muchísimo y darles un consejo: cuando yo estaba detrás de la pantalla, creía que esto era imposible ¡pero no lo es!”.

“¡Ya me iba al baño!”, dijo Wendy Guevara al recibir el galardón a Trend del año por “Vieeeeeeejo”. “Me iba al baño pero me regresé como loca”, agregó. “Mil gracias a toda la gente que me sigue, a mi familia, a mi manager Joel, a mis amigas las perdidas, a Nicola, a mi amigo Poncho DeNigris que está aquí. Mil gracias, que Dios los bendiga... ¡Y también las de la comunidad trans podemos!”.

Gabriel Simas, Head de Marketing de Creadores y Categorías de TikTok para Latinoamérica habló con Infobae México al respecto:

— 1.- TikTok se ha convertido en una de las plataformas de entretenimiento más importantes a nivel mundial; como head de Marketing, ¿cuál es tu responsabilidad a la hora de dirigir a sus creadores y el contenido que realizan con respecto a los usuarios?

— Nuestra misión es inspirar creatividad y llevar alegría a nuestra comunidad, por lo que todos nuestros esfuerzos de comunicación reiteran nuestro enfoque en mantener la plataforma como un lugar seguro e inclusivo donde todos puedan sentirse bienvenidos; donde los usuarios son libres de mostrar quiénes son realmente y hablar de lo que les gusta. Mi trabajo consiste en asegurarme de que tanto los creadores como los usuarios sientan que pertenecen a TikTok, que puedan encontrar cualquier tipo de historias y puedan aprender cosas nuevas a través de contenidos entretenidos y relevantes.

— 2.- México es uno de los países que mayor consumen y crean contenido en TikTok, ¿qué tipo de planes a corto, mediano y largo plazo tienen para aumentar estimular a los creadores de contenido?

— México es un mercado prioritario para nosotros; especialmente entre los hispanohablantes de Latinoamérica. Es un mercado donde hemos superado a algunos competidores, lo que demuestra la devoción de nuestra comunidad creativa. Estamos lanzando formatos de video más largos y monetización para aquellos videos con duración de +1 minuto. También se lanzó el Modo Foto para ampliar la forma en que nuestros creadores se comunican y comparten sus puntos de vista en la vida real. Estamos mejorando constantemente nuestros productos y servicios para nuestros creadores para asegurarnos de que cuentan con las herramientas y el apoyo adecuados de nuestra plataforma. Sabemos que tenemos un impacto económico y social dentro de la vida de millones de personas alrededor de México y el mundo y planeamos seguir haciéndolo.

— 3.- Tras una exitosa edición que contó con RBD, ¿cómo resume esta nueva versión 2024 de los TikToks Awards?

— Belinda estuvo con nosotros, por primera vez, presentando los premios. Además, estrenó a nivel mundial su nuevo single durante la ceremonia. El año pasado, RBD ganó el premio “Impacto Legendario”.

— 4.- ¿Consideras a México como el trampolín latinoamericano de creadores de contenido?

Definitivamente. El panorama de los creadores mexicanos presenta más oportunidades, ya que es un mercado más maduro. Pero creo que de la misma manera que México influye en el resto de Latinoamérica con sus creadores y contenidos, también ocurre al revés, como con los artistas musicales de Colombia. Cada año vemos a creadores de Argentina, Chile, Colombia, que forman rápidamente parte de lo mainstream. En TikTok hay una comunidad para todos y todos pueden encontrarse aquí, sin importar de dónde vengan.

— 5.- Como integrante de la comunidad LGBT+, ¿cuál es el mecanismo de protección y estimulación que miembros que pertenezcan al colectivo pueden encontrar en la plataforma?

— Hace poco vimos el informe de The Trevor Noah Project, en el que compartían una investigación que afirmaba que las personas LGBTIQ+ y de color se sienten más seguras que nunca dentro de TikTok. Estamos constantemente escuchando, aprendiendo y mejorando nuestra plataforma para asegurarnos de que refleje cómo la ven las comunidades creadas en torno a nuestra marca. Creemos que TikTok es un lugar donde la comunidad puede ser tal y cómo es, donde pueden ser su versión más auténtica y la más creativa, sin duda. Nuestras herramientas de privacidad e información están disponibles para que cualquiera pueda controlar quién puede ver, interactuar y participar en su viaje a través de nuestra plataforma.