La Rosa de Guadalupe y sus 17 años de fe: cuál es el polémico capítulo que escandalizó a la iglesia católica

El año 17 del programa considerado de culto está por iniciar este lunes 5 de febrero (Foto: Televisa)

Una mujer se enamora “a primera vista” de un perro doberman, dos padres de familia se pelean a golpes en plena fiesta de XV años de su hija, Luz es empleada doméstica y la amante de su esposo la humilla, mientras que del otro lado de la ciudad, Sebastián trabaja de gigoló para mantener a su abuela, un niño pequeño es un malvado ”maestro del engaño” y Vanessa cumple su sueño, el de operarse y ser una “buchona” llena de lujos.

Los anteriores son escenarios que ocurren “en la vida real” y en la pantalla abierta de Televisa. Cinco días a la semana, las 19:30 h marcan el milagroso momento que reune a millones de espectadores que sintonizan casi religiosamente el canal 2 para ser testigos de una hora de fe y esperanza en medio de sus propias glorias y viacrucis personales.

La gran audiencia ha sido fiel a La Rosa de Guadalupe desde su estreno, el 5 de febrero de 2008, emisión que cuenta con más de 1960 capítulos, han participado más de 6,500 actores y que, este lunes 5 de febrero iniciará su año número 17 siendo un programa “de culto” ya de varias generaciones de televidentes, y todo un semillero de actores y actrices.

Sobre el éxito del programa unitario que combina la devoción católica con las más intrincadas problemáticas sociales, Infobae México platicó con Miguel Ángel Herros, productor ejecutivo del show que se ha exportado a 15 países y funciona también como un “termómetro de lo que está en tendencia viral”.

Miguel Ángel Herros tuvo la visión de producir el programa que hoy es un referente latinoamericano y ha sido adquirido por distintas cadenas en el continente (Foto: Televisa)

Al ser cuestionado sobre cuál ha sido “el mayor milagro” del programa, Herros no titubea: el éxito contínuo a prueba de cambios de horario.

“Antes los programas pasaban una vez a la semana y durar tres o cuatro años ya era algo que no se creía. Ahora, nosotros, con un programa de una hora, diario, de lunes a viernes es todo un milagro que la virgen nos está dando al señor Carlos Mercado, el autor, quien trajo la idea y el proyecto a Televisa, y a un servidor. Ya estamos muy cimentados a las 19:30, nuestra responsabilidad es dejarle un buen carry over a las novelas estelares”.

Todas las televisoras y radiodifusoras que son concesiones federales están bajo el escrutinio de la Secretaría de Gobernación, por lo que funge como un órgano censor del cuál “no se ha salvado” La Rosa de Guadalupe, aunque sólo en una ocasión la producción fue amonestada por el gobierno.

”Ellos se encargan de poner llamadas de atención para los horarios que están dedicados para diferentes edades. La Rosa de repente ha recibido alguna amonestación, nos dijeron ‘cuidado con ese tema, es muy fuerte, son las 7:30 de la noche’, después de eso nosotros tenemos una propia autocensura”.

Además de su impacto en audiencia, La Rosa de Guadalupe suele ser objeto de memes en redes sociales en donde se hace referencia al “airecito” de la Virgen y a las rosas blancas que aparecen antes de que ocurra un milagro (Foto: Televisa)

“Mercado y su gente saben hasta dónde llegar, y cuando aparece en el libreto que la persona queda desnuda ante el personaje que está hablando con ella, ya sabe que la autocensura la tenemos en la mesa de trabajo de producción, y sin embargo se habla de que hacen el amor, de que la raptaron, de que la violaron, pero siempre cuidando que la audiencia no se sienta ofendida”, explica Herros sobre Adiós Inocencia, un episodio transmitido el 10 de agosto de 2012 que retrató el caso real sobre unas niñas que fueron abusadas en un campamento en Ixtapaluca.

“Teniendo en cuenta que eso ocurre todos los días en este país y en muchos, pero la televisión tiene que cuidar qué se puede ver y qué no, no queremos pasar a la una de la mañana como un programa censurado para todo tipo de público”.

Pero cuatro años antes de la amonestación ocurrida durante el sexenio de Felipe Calderón, la producción de La Rosa de Guadalupe tocó un tema sensible para la Iglesia Católica mexicana, y por supuesto tuvo sus consecuencias.

Carlos Mercado dirige el equipo de escritores y libretistas que idean, adaptan y presentan los casos que siempre verán su resolución mediante un milagro (Foto: Televisa)

“Lo hicimos en los primeros años, todavía tuvimos la suerte de que hiciera el capítulo Alma Muriel que murió poco después, sobre vientre subrogado y lógicamente es algo que la iglesia no lo tiene permitido. El capítulo lo grabamos, lo vimos, lo pasamos al aire, y solamente dos días después recibí la llamada del rector de entonces de la Basílica, Monseñor “equis” y me dijo ‘Señor, Herros, por favor, mucha gente muy católica nos llamó para decir que cómo permitimos que pasara ese programa’”, recordó el realizador que comenzó como actor infantil en las radionovelas de la XEW en los años de 50 del siglo XX.

Y es que el episodio Una luz de esperanza, el número 18 de la primera temporada de la serie, emitido por única ocasión el 3 de abril de 2008, tocó el tema de los vientres de alquiler o “incubadoras humanas”, que sin duda se adelantó en su tiempo a la conversación actual sobre el tema.

“Yo no tengo que enviarle los capítulos grabados a la iglesia para que me diga sí pasa o no pasa, el capítulo lo pasamos, la verdad que fue un descuido tanto de Carlos Mercado como mío. Así como de repente nos da pena recibir los aplausos, nos da más pena recibir los regaños. Era un muy buen programa, pero después de eso no lo hemos repetido nunca más en los años que llevamos”.

"Roberta está casada con Santiago, pero su felicidad se frustra al no poder procrear. Pero una solución la encuentra en su madre, quien le presta su vientra para que ella pueda realizar su sueño de ser mamá"

Sobre el fugaz capítulo donde actuaron también Claudio Báez, Gabriela Zamora y Gino del Corte, Miguel Ángel Herros detalló:

“La mujer tiene que procrear con su pareja, no podía por alguna enfermedad, por equis causa, el vientre lo puede gestar una mujer o en el caso del capítulo el vientre era la mamá de ella”.

La temporada 17 de La Rosa de Guadalupe está lista para su estreno en el país, tras el cual, seguramente seguirá su milagroso éxito en Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominica y Venezuela, paísies donde el unitario de Televisa es un referente de lo mexicano y su espiritualidad.