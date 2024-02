El dialogo entre ‘El Mayo’ Zambada y Arturo Beltrán Leyva tras la captura de ‘El Mochomo’

La conversación entre 'El Mayo' Zambada y Arturo Beltrán Leyva (Infobae)

Vicente Zambada Niebla, mejor conocido como ‘El Vicentillo’, en el libro ‘El Traidor’ de Anabel Hernández, habló sobre la charla que tuvo ‘El Mayo’ con Arturo Beltrán Leyva, luego de que se molestara con ‘El Chapo’ Guzmán por la detención de su hermano Alfredo, ‘El Mochomo’ a quien quería como un hijo.

Te puede interesar: La vez que ‘El Chapo’ Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada casi eran detenidos juntos

‘El Señor del Sombrero’, pensaba fungir como mediador entre las diferencias de ‘El Barbas’ con Guzmán Loera, quien no quería comenzar una guerra con su primo, pero él aseguraba que fue traicionado, por lo que no pensaba perdonarlos.

‘El Vicentillo’ aseguró que a Alfredo Beltrán Leyva no lo detenían porque no querían, pues siempre andaba en la calle con normalidad y no se cuidaba, es por ello que no había necesidad de exponerlo ante las autoridades.

Te puede interesar: Con esto pagaba el Cártel de Sinaloa a ‘El Futbolista’ por transportar droga a EEUU

“Mi papá le decía a ‘Chapo’ que lo dejara hablar con Arturo, a ver si podía parar todo eso, que no era buena otra guerra, y ‘El Chapo’ decía que él no quería eso, pero que era lo que estaban tramando, porque Arturo andaba mal de la cabeza, y le habían metido en la cabeza de que mi papá y ‘El Chapo’ habían entregado a su hermano Alfredo Beltrán, mi papá lo que dijo fue que estaba mal Arturo, ‘que cómo podía pensar eso’, que a Alfredo no lo agarraban porque no querían, que siempre estaba en la calle y en donde sea, que no necesitaban ponerlo ellos, mi papá dijo que iba a hablar con Arturo, a ver si podía apagar esa guerra”, se lee en el libro de Anabel Hernández, ‘El Traidor’.

Detención de 'El Mochomo' en Culiacán (Infobae)

Aunque había ocasiones en las que le daba la razón a Ismael Mario, había otros momentos en los que decía que se iba a vengar y que muy pronto terminaría con la vida de sus exsocios, Zambada Niebla aseguró que su forma de actuar era debido a que casi siempre andaba bajos los influjos del alcohol y las drogas.

'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada pudieron ser detenidos (Infobae)

“Mi papá habló con Arturo, ' qué como era posible que siendo primo de ‘Chapo’ y amigo de él, de toda la vida, se fueron a descomponer las cosas, que, qué era lo que pasaba, Arturo le dijo que porque ellos, ‘El Chapo’ y mi papá habían tenido que ver con la detención de su hermano, pero que no era contra él, era contra ‘El Chapo’, que ‘El Chapo’ le había hecho eso a cambio de que soltaran a su hijo Iván Guzmán Salazar, el que estaba detenido, mi le dijo que se dejara de chismes, que eso era pura mentira, pero Arturo andaba en las drogas y le caían mal, después hablaba con mi papá y decía que ‘no’, que ya sabía como había estado lo de Alfredo, que había sido, por otro lado, y que todo estaba bien, pero a los días hablaba ondeando y loco, o sea borracho y drogado y decía lo contrario, que los iba a matar o algo así”, se lee en el libro de Anabel Hernández.

Te puede interesar: La vez que Jorge Cifuentes quiso asesinar a ‘El Mayo’ Zambada

Cabe mencionar que mientras ‘El Mochomo’ era detenido, Iván Archivaldo, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán era liberado, luego de permanecer más de tres años en prisión.

Ese era uno de los motivos por los que pensó que su primo habría entregado a su hermano menor, quien era cuatro años mayor que ‘Vicentillo’.