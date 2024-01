AMLO reacciona al amparo de Raymundo Riva Palacio por el que ya no podrá ser mencionado en La Mañanera: “¿Dónde está la libertad?”

El columnista señaló a López Obrador de haber imaginado escenarios "disparatados" ante las fallas de su gobierno. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su mañanera hablando de los programas de opinión en donde los participantes están en su contra como preámbulo para recordar que un periodista presentó un amparo para que ni él ni la presentadora de la sección Quién es quién de las mentiras, lo mencionen.

Durante su mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador recordó que hubo un periodista - Raymundo Riva Palacio - quien obtuvo un amparo para que no sea mencionado en las conferencias diarias.

López Obrador recordó que este procedimiento implica que ni él ni Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección Quién es quién de las mentiras, pueden mencionarlo.

“Ya no puedo mencionar a algunos porque presentaron amparos parta que yo no hable de ellos, ya me quitaron hasta el derecho de réplica. Un juez del Poder Judicial, fíjense cómo estamos. ¡Ah! También a ti (Elizabeth García), ya no se puede hablar de esa persona. ¿Y dónde está la libertad?, ¿Dónde quedó la libertad de expresión, de manifestación?”, dijo el mandatario federal.

Se trata del periodista Raymundo Riva Palacio, quien presentó un amparo señalando las mañaneras de los días 25 y 26 de julio, luego de que el periodista publicó artículos de opinión en los que advirtió posibles atentados contra Xóchitl Gálvez.

Información en desarrollo...