Magaly Chávez acudió al Registro Público para demostrarle a su ex, Alfredo Adame, que no es una mujer trans

Chávez procedió legalmente contra Adame por difamarla públicamente (Foto: Ig/@magaly_chavezoficial, Ig/@adamereacciona)

En un reciente acontecimiento dentro del ámbito del entretenimiento en México, Magaly Chávez, antigua participante del programa Enamorándonos, ha tenido que obtener su acta de nacimiento del Registro Público de Pachuca para confirmar su género en respuesta a las controversiales declaraciones de Alfredo Adame, quien ha declarado en múltiples ocasiones que Chávez “no es una mujer”.

“Mis amores, esta es mi acta de nacimiento, voy saliendo del registro público, aquí dice mi nombre (…) no se dejen engañar, aquí está mi CURP y lo más importante, mujer”, señaló.

En una breve transmisión que hizo, explicó que estaba renuente a realizar dicho trámite, sin embargo, está cansada de que se levanten falsos.

“A seguir desmintiendo varias cosas porque no se vale que digan mentiras (…) todo esto (el romance) fue un montaje para limpiar la imagen del señor, pero nunca den la cara por alguien que no conocen (…) A mí nadie me pagó, yo iba a obtener más trabajo, es lo único que les puedo decir, pero este favor, literal me salió bien caro. Era para limpiar la imagen de un señor que yo pensé que tenía arreglo”, dijo.

“Esto sí afecta, para mí sí afecta muchísimo, el estar recordando, viendo y haciendo”.

La ex de Alfredo Adame busca "callar bocas" Crédito: Instagram@magaly_chavezoficial

Este acto fue llevado a cabo por Chávez como una medida para limpiar su imagen y desmentir los alegatos realizados por Adame, especialmente después de su participación en La Casa de los Famosos 4, donde el actor no ha frenado en generar polémica.

“La última (novia) me salió con... En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada y yo veía algo muy sospechoso, muy raro”, dijo el actor aludiendo a las declaraciones que ha hecho anteriormente.

Las acusaciones de Adame hacia Chávez surgieron tras su breve relación, la cual, según Adame, culminó por dudas sobre la identidad de género de Chávez.

Adame y Chávez compartieron momentos en otro programa de televisión llamado Soy famoso, sácame de aquí, donde, según comentó, empezó a sospechar sobre la identidad de Chávez, lo que eventualmente llevó al término de su relación.

La presentadora aseguró que las declaraciones de Adame dañaron su reputación (Instagram/@magaly_chavezoficial)

Además, las afirmaciones de Adame sobre Chávez han tenido consecuencias significativas en la vida personal y profesional de la abogada, quien incluso ha iniciado un proceso legal contra Adame.

“El señor pensó que me iba a ofender con esto, porque lo hizo de esa manera y creo que está totalmente mal (…) Que me diga transexual, que me diga que soy hombre, a mí no me afecta en nada, todos somos seres humanos”, dijo en 2023 a De la Rosa TV.

En medio de esta controversia, la periodista Shanik Berman ha intervenido, expresando el daño causado a Chávez por las declaraciones de Adame.

Según Adame, Magaly se negó a intimar con él para presuntamente ocultar su identidad de género (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Berman ha destacado la perdida de oportunidades laborales de Chávez y el alejamiento de figuras masculinas debido a las etiquetas impuestas injustamente por Adame. Esta situación ha impactado emocionalmente no solo a Chávez sino también a su entorno familiar.

“Magaly trabaja conmigo, es coconductora en mi programa de radio y tele. Y lo que me dijo ella es que ‘nunca le dio la prueba de amor’ porque él no se portó bien. Al decirle transexual ha perdido trabajos, los hombres se le dejaron de acercar. Dijo una mentira, ella es mujer”, expresó.

“Le destruyó mucho la reputación, los papás de Magaly lloraron mucho”, añadió la periodista.

A pesar de las dificultades, Chávez ha mostrado resiliencia al obtener y compartir públicamente su acta de nacimiento, reafirmando su identidad y desmintiendo las afirmaciones de Adame.