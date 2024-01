Boda Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem: así fue la lujosa fiesta y las estrellas invitadas (Fotos: Instagram/@anabreco)

En una ceremonia que marcó uno de los momentos más emocionantes de sus vidas, la reconocida actriz y cantante Ana Brenda Contreras y el empresario Zacarías Melhem contrajeron matrimonio. El evento se llevó a cabo en la Hacienda Zotoluca, en el estado de Hidalgo, a las tres de la tarde, rodeados de familiares, amigos cercanos, y celebridades como Grettel Valdez, Chantal Andere y su esposo Rodrigo Rivero, Eva Cedeño y el productor José Alberto Castro. La pareja, que había anunciado su compromiso hace seis meses a través de Instagram, compartió algunos detalles del enlace en sus redes sociales, incluyendo imágenes y videos de la ceremonia que resaltó por su elegancia y el profundo amor que se profesan.

La elección de la Hacienda Zotoluca, con una historia que data de 1570, no fue casualidad. Los novios, buscando un lugar que reflejara la importancia y belleza de su unión, se decantaron por esta locación por su impresionante infraestructura y paisajes. “Soy muy práctica, las personas que me conocen saben que siempre sé lo que no quiero… Entonces fue muy fácil porque ya sabía como de: ‘Esto no, esto no, esto no, quiero algo en específico’, entonces ya, eso ya lo tengo arreglado”, compartió Ana Brenda al ser cuestionada sobre los preparativos de su boda en el programa Primera mano.

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem se habían casado por el civil en días previos a la ceremonia religiosa (Foto9: Instagram/Ana Brenda Contreras)

El vestido de novia de Ana Brenda Contreras

El vestuario de los novios fue un punto clave en la ceremonia. Ana Brenda optó por un vestido clásico de encaje que resaltaba su figura, acompañado de una elegante capa de cuello alto con transparencias, aportando un toque de vanguardia a su look prenupcial. Su elección, según reveló, reflejó su deseo de un atuendo específico que siempre quiso para este día tan especial. Para complementar, eligió llevar el cabello recogido, enmarcando su rostro y añadiendo un toque de sofisticación a su apariencia.

La emotividad estuvo a flor de piel durante la ceremonia de votos, en la que Ana Brenda y Zacarías compartieron su compromiso y amor ante sus seres queridos. Este momento, destacado por la intensidad de los sentimientos, fue el punto cúlmine en el que se evidenció el fuerte vínculo y la conexión emocional entre los novios.

Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem han recibido una gran cantidad de felicitaciones de otros famosos (Foto: Instagram/Ana Brenda Contreras)

Además, en las semanas previas a la boda, Ana Brenda gozó de una despedida de soltera organizada por sus familiares y amigas más cercanas, completada con la sorpresa de su prometido que la obsequió con mariachis y un ramo de flores. Este evento, que también tuvo lugar en presencia de un pastel mientras Ana Brenda lucía un pequeño velo de novia y vestía de blanco, reflejó la alegría y emoción que caracterizaron cada preparativo relacionado con su enlace.

En resumen, la boda de Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem se perfila como un evento memorable, no solo por la belleza y elegancia que engalanaron la ceremonia, sino también por la fuerte muestra de amor y compromiso que ambos demostraron. Desde la elección de la vestimenta hasta los emotivos votos y la cuidadosa selección de la Hacienda Zotoluca como escenario, cada detalle fue meticulosamente pensado para celebrar su unión de manera única y especial.