AMLO reacciona a elogios de Cuauhtémoc Cárdenas sobre su lucha contra la pobreza en su gobierno: “Él es un referente”

ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM y Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió con una sonrisa el reconocimiento que el excandidato presidencial y líder de izquierda en México, Cuauhtémoc Cárdenas hizo de su gobierno, principalmente en el rubro económico y contra la pobreza.

Fue en una entrevista para Político MX que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas señaló que el gobierno del presidente López Obrador se ha destacado por su política contra la pobreza, y señaló que ha hecho más por este sector que el expresidente Enrique Peña Nieto.

Como respuesta, durante la mañanera de este jueves, López Obrador recibió bien los comentarios del tres veces candidato presidencial y fundador del PRD, al señalar que se trata de un referente y precursor del movimiento democrático.

“Bueno, la verdad es que estoe s normal en una democracia. En lo personal, en lo afectivo, , en lo íntimo, me dio mucho gusto saber que el ingeniero Cárdenas había hecho un reconocimiento a nuestro gobierno porque el ingeniero cárdenas es un referente, es un precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo”, dijo.

El entonces presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (R), habla con el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas mientras sale de su sede de campaña en Ciudad de México, México. 3 de julio de 2018.

López Obrador recordó cuando Cuauhtémoc Cárdenas le hizo la invitación para sumarse a la oposición, en ese entonces, desde Tabasco. En ese sentido, recordó que si él decidió ser candidato, fue gracias al líder de la izquierda en México.

Recordó también las elecciones de 1988 cuando Cárdenas Solórzano perdió las elecciones contra Carlos Salinas de Gortari, tras la llamada ‘caída del sistema’.

“Yo tomé la decisión de participar en la oposición por él, yo lo fui a ver a él cuando decidí aceptar una invitación para ser candidato a gobernador en Tabasco en 1988 y no tengo duda, como muchos mexicanos, de que él ganó la elección presidencial”, dijo el mandatario federal.

Pedro Martin Gonzalez Castillo/Getty Images

También recordó que el ingeniero Cárdenas le propuso la creación de un partido político y que él fuera quien lo dirigiera, algo a lo que se negó. En esa ocasión, dijo, participaron Heberto Castillo, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros líderes de izquierda.

“En esa convención pues se propone que el presidente del partido fuese el ingeniero Cárdenas y él se para y dice ‘no, y propongo a Andrés Manuel’, en el 89. Yo decliné porque pues yo estaba en Tabasco, pero él hizo esa propuesta. Desde el inicio, y luego hemos estado juntos”, destacó el mandatario federal.

Las elecciones de 2006

El presidente López Obrador recordó también las elecciones de 2006, en la que él perdió en contra del expresidente Felipe Calderón y por lo cual emprendió una serie de protestas que desembocaron en un plantón en Paseo de la Reforma.

Foto: Cuartoscuro

Al respecto, el mandatario federal recordó que al ser un líder de oposición se debe ser responsable, pues las protestas pueden derivar en actos de violencia o en el completo desencanto por parte de los simpatizantes.

“Imagínense para un dirigente, pues tomar el Palacio era arriesgarse. Por eso hicimos nuestros protesta en el centro, pero al mismo tiempo era inhibir la movilización para no caer en ninguna provocación, y que no se provocara la violencia, protestamos, nos hicieron el fraude, no se rompió ni un solo vidrio. Claro nos costó mucho, por toda la campaña de descrédito, la guerra sucia, pero aquí estamos”, indicó el presidente.