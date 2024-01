¡Nuevo accidente en Exatlón! Andrea Medina sufre aparatosa caída EN VIVO

La deportista sufrió un accidente en un circuito. Crédito: (Instagram: @exatlonmx)

Mientras Patricio Araujo se recupera del aparatoso accidente que sufrió en un circuito de ‘Exatlón México’, sus compañeros continúan en competencia. Desafortunadamente, en las últimas horas se dio a conocer que otro participante se lastimó durante una competencia. Se trata nada más ni nada menos que de la basquetbolista profesional Andrea Medina.

En cuanto terminó el programa del martes 22 de enero, la producción del reality show transmitió un adelantó del próximo capítulo. En este aparece Ana Lago (integrante del equipo rojo) compitiendo contra Andrea Medina (integrante del equipo azul) en un circuito repleto de agua.

Tras superar algunos obstáculos, ambas atletas mexicanas subieron a una estructura de metal en forma de barco con movimiento, recogieron unos salvavidas rojos, los colocaron en un extremo y corrieron hasta el otro lado para bajar y continuar con la competencia sobre tierra firme. Fue justo cuando Andrea Medina se disponía descender de la plataforma cuando chocó contra un tubo.

La basquetbolista cayó sobre su espalda al instante debido a la velocidad en la que se estampó contra el arco de la plataforma y permaneció acostada en el piso durante varios segundos hasta que verificó que podía mover su hombro; se reincorporó y continuó con la fase de tiros de la competencia.

Ana Lago fue la primera en completar la prueba y ganó un punto para el equipo rojo. Andrea Medina no pudo más que regresar a las gradas para ser atendida por el equipo médico del programa. Afortunadamente, el golpe que se dio la basquetbolista mexicana contra la estructura no fue de gravedad, por lo que permaneció en competencia.

El accidente preocupó a los espectadores del reality show, quienes mandaron sus mejores deseos a Andrea Mediana en las secciones de comentarios de las publicaciones oficiales del programa.

“Andrea desde siempre has tenido mis respetos al 100%. Hoy solo confirmo que eres en serio una crak. Para mí lo mejor de esta noche fue ver esa voluntad de hierro y no dejarse caer”. “Y no pararon el juego, no fuera un rojo, Heliud pegándose en una uña porque paran todo”. “Eliud y Thunder burlándose cómo siempre. Esperemos qie no les pase nada. El karma existe”, fueron algunas reacciones.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Pato Araujo?

El futbolista mexicano sufrió un trauma craneoencefálico en una competencia; parte de su cuero cabelludo se levantó cuando chocó con ua estructura de metal. De acuerdo con la información que ha compartido el medio del reality a través de redes sociales, el participante se encuentra estable en recuperación.