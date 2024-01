Julio César Chávez reveló el paradero de su hijo y afirmó que no puede hablar con él

El hijo mayor de JC Chávez fue detenido en los Estados Unidos (JC Chávez)

Después de haber sido liberado de la prisión en los Estados Unidos donde se encontraba, se dieron a conocer mayores detalles sobre la situación de Julio César Chávez Jr. El encargado de dar a conocer la actualización fue su padre, Julio César Chávez González, quien dio información sobre su paradero y le reiteró su apoyo.

Con motivo de una serie de pláticas que impartirá en la entidad, el excampeón mundial de boxeo se presentó al estado de Chihuahua. Antes de abandonar el aeropuerto fue interceptado por las cámaras y micrófonos del programa “Ventaneando”, equipo que lo cuestionó acerca de la situación de su hijo.

“No he podido hablar con mi hijo ahorita. Está en proceso su problema y no he podido hablar con él. Yo voy a estar apoyándolo siempre, voy a estar apoyándolo en las buenas y en las malas. Ya está mi hijo en un centro (de rehabilitación), no está en la cárcel, está en un centro de rehabilitación por orden del juez ”, dijo.

En diciembre de 2023, Chávez Jr. se había declarado listo para volver al ring (Getty Images)

La situación actual de Julio César Chávez ha generado preocupación en un sector de la afición al boxeo por los altibajos que ha tenido en diversos ámbitos de su vida. No obstante, la noticia que mayor preocupación generó recientemente consistió en el arresto de Chávez Jr. en los Estados Unidos.

Y es que el 8 de enero de 2024 se dio a conocer la noticia del arresto del boxeador mexicano en Los Ángeles, California. Según dio a conocer el medio TMZ Sports, un aficionado reportó a la policía su preocupación por el bienestar del boxeador profesional y las personas cercanas a él, toda vez que portaba un arma consigo.

Cuando arribaron al sitio, los policías ingresaron al domicilio con autorización del propio atleta. En el cateo hallaron un arma cuya procedencia no pudieron determinar, por lo que decretaron que Chávez pudo haber incurrido en la posesión ilegal de un arma de fuego.

JC Chávez Jr. ingresó en un centro de rehabilitación en México en 2023 (Twitter/@PoloChvez2)

De acuerdo con las declaraciones del Gran Campeón Mexicano, su hijo habría salido del centro de reclusión en el que se encontraba para ingresar en un centro de rehabilitación por orden de un juez. En ese lugar podría permanecer hasta su audiencia, la cual habría sido programada para el próximo 15 de febrero.

El 15 de febrero empieza su audiencia, entonces vamos a estar presentes para ver qué pasa. Lo difícil es su situación, pero todo va a estar bien”, concluyó.