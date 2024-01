Jonas Brothers anunciaron más conciertos en CDMX y Monterrey

Fans de Jonas Brothers arrasaron con las entradas de su primera fecha. Instagram/@jonasbrothers

Jonas Brothers, una de las bandas juveniles de pop rock de la primera década de los años 2000 anunció su regreso triunfal a los escenarios mexicanos con cuatro conciertos en nuestro país para el 2024 en múltiples estados, como parte de su tour mundial que los llevará a diferentes ciudades y naciones importantes.

Como era de esperarse, debido a que en México tiene múltiples fans, la primera fecha de sus presentaciones en la capital mexicana tuvo una alta demanda al grado de que los seguidores no alcanzaron el lugar que ellos estaban buscando y como consecuencia es que los intérpretes de Leave Before You Love Me aperturaron una fecha más.

De acuerdo con el comunicado oficial Jonas Brothers tendrán una presentación más en la Ciudad de México, en el mismo recinto del anterior (se trata de la Arena CDMX, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco), por lo que ahora darán dos conciertos para todos sus fans de la capital mexicana.

Jonas Brothers iniciarán una gira por América Latina. (Archivo)

La segunda fecha confirmada por Jonas Brothers será un día después de la primera, es decir que la cita será el sábado 4 de mayo sin una hora aproximada del inicio de la presentación, lo que sí se dio a conocer es cuándo se llevaría a cabo la venta de boletos para presenciar el espectáculo de los tres hermanos.

Según el comunicado compartido por la Arena CDMX, la venta general de boletos sucederá este jueves 25 de enero a partir de las 10:00 horas. Aunque pudiera ser muy pronto, sigue una tendencia de los conciertos pues la compra de las entradas generalmente ocurre con meses de anticipación.

Cabe destacar que este evento no tiene una preventa especial para los tarjetahabientes de determinadas instituciones financieras, por lo que pasa directamente a la venta disponible para todos aquellos que tengan cuenta en la plataforma digital SuperBoletos, boletera donde se llevará a cabo la comercialización para los tickets del concierto de Jonas Brothers.

La nueva fecha confirmada de Jonas Brothers. (Captura)

Si bien no se compartieron los precios, se cree que serán los mismos que para su primer concierto, los cuáles son los siguientes, dependiendo la zona:

BARCEL FUEGO: $4 mil 685 pesos.

ZONA PEPSI: 4 mil 685 pesos.

AMARILLO: $4 mil 685

ZONA MARRIOTT: $4 mil 685.

ZONA MERCADO LIBRE: $4, mil 685.

CANCHA VIP: $4 mil 014 pesos.

MCCORMICK: $3 mil 703 pesos.

BANCO AZTECA: $3, mil 703 pesos.

VERDE: $3 mil 703.

SUPER PALCO PLATINO: $3 mil 703.

SUPER PALCO ORO VISTA LIMITADA: $3 mil 703.

SUPER PALCO ORO: $3 mil 703

SUPER PALCO PLATINO VISTA LIMITADA: $3 mil 703

ROSHFRANS: $3 mil 703.

ZONA MINISO: $3 mil 703.

CELESTE: $2 mil 573.

CAPACIDADES DIFERENTES: $2 mil 573

CANCHA ROJO: $2 mil 322.

MORADO: $2 mil 071 pesos.

AQUA: mil 632

ROSA: mil 130

ROSA VISTA LIMITADA mil 130

CAFE: $879 pesos.

CAFE VISTA LIMITADA: $879.

GRIS: $691.

GRIS VISTA LIMITADA: $691.

Jonas Brothers dará segundo concierto en Monterrey

No sólo la Ciudad de México fue la única ciudad que tendrá más conciertos de Jonas Brothers, sino que también la capital de Nuevo León, es decir Monterrey, recibirá a los tres músicos en más de una ocasión.

De acuerdo con la página oficial de los intérpretes de Do It Like That la segunda fecha en la ciudad regia será el próximo martes 7 de mayo. El recinto elegido será la Arena Monterrey y los costos serán los siguientes:

La segunda fecha de Jonas Brothers en Monterrey. (Captura)

PLATINO: $4 mil 380.

ROSHFRANS: $4 mil 380.

MCCORMICK: $4 mil 380.

CANCHA VIP: $4 mil 197.

ORO: $3 mil 577 pesos.

BANCO AZTECA: $3 mil 577.

CANCHA GENERAL: $2 mil 322.

BUTACA: $2 mil 008.

SUPER PALCO: $1,695.

PERSONA CON DISCAPACIDAD: $1,632

PREFERENTE ESPECIAL: $1,632.

PREFERENTE: $1,255.

LUNETA: $942.

BALCÓN: $628.

Cabe destacar que la venta de los boletos será el mismo día que en la Ciudad de México, es decir este jueves 25 de enero