Flor Rubio y Ricardo Casares crean polémica por no hablar del bautizo del hijo de Carlos Rivera tras NO ser invitados |VIDEO

Flor Rubio y Ricardo Casares se han vuelto tema de conversación en redes sociales debido al bautizo del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, pese a que, irónicamente, no fueron invitados. En las últimas horas, en X ha circulado un video de los presentadores de Venga la Alegría ignorando olímpicamente una nota informativa sobre la celebración, actitud que fue interpretada por tuiteros como un berrinche por haber sido excluidos.

Quien inició la polémica fue el ex colaborador de La Taquilla, Hugo Alexander Maldonado. El periodista compartió en su cuenta de X un video de la Zona de los Espectáculos, segmento conducido por Rubio y Casares en el que comentan las noticias más destacadas de la farándula.

“¿RENCOROSOS? Tras no haber sido invitados al bautizo del hijo de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, Flor Rubio y Ricardo Casares se negaron a comentar la nota en “Venga la alegría”, y simplemente cambiaron el tema. ¡Por lo menos le hubieran avisado al de la cabina!”, escribió el periodista para redondear un clip en el que Flor Rubio y Ricardo Casares evitan comentar la nota.

El desinterés por hablar de tema fue más evidente en Ricardo casares, quien prefirió opinar sobre unas recientes declaraciones de la actriz Sylvia Pasquel, pese a que la producción del matutino dejó correr imágenes del bautizo para que ambos conversaran sobre la fiesta a la que asistieron ex conductores y actuales presentadores de Venga la Alegría, como ‘Capi’ Pérez.

Flor Rubio sobre Cynthia Rodríguez: “Yo la quiero, ella al parecer no”

La publicación dio pie a un debate en X. Algunos tuiteros coincidieron con el ex colaborador de René Franco, mientras otros justificaron la actitud de Rubio y Casares al asegurar que habías cosas más relevantes que comentar. Sin embargo, internautas que han seguido por años la transmisión de matutino de TV Azteca, recordaron que en el pasado Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han tenido diferencias con la empresa que ‘los vio nacer’ artísticamente.

“Jajaja, si hay rencor. Para tratarse de una exconductora de ese programa, y un cantante salido de esa empresa, se esperaba mas. Es obvio que la nota fué hecha más a fuerza que de ganas y prefirieron no comentar nada (en cámara)”, destacó un tuitero.

Otros usuarios recordaron que no es la primera vez que Cynthia Rodríguez ha dejado en claro que no considera como una amiga a Flor Rubio, con quien trabajó varios años en Venga la Alegría.

Hugo Alexander Maldonado incluso rescató un video de otro momento incómodo entre Rubio y Cynthia Rodríguez. En junio pasado, la ex participante de La Academia y Carlos Rivera celebraron su baby shower, fiesta a la que no fue invitada la periodista. Ante el eco que hizo su ausencia en la celebración, Rubió reaccionó a las especulaciones.

Luego de presentar una nota informativa en su programa de radio, comentó: “Yo sí sabía, pero a mí no me invitó. Yo no fui requerida y pues ni modo. Yo la quiero un montón, pero yo creo que ella no a mí. A veces este tipo de cosas sí te hacen reorganizarte. Tú quieres mucho a una persona, pero cuando te das cuenta que esa persona no te quiere tanto, hay que reorganizar. Eso es parte de la vida”.