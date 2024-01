La dura crítica de Alfonso Durazo a Xóchitl Gálvez:” Una candidata a la medida de la mediocridad”

La precandidata presidencial de la oposición reaccionó al secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas. Crédito: Cuartoscuro

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, se lanzó contra la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, a quien calificó como una contendiente no preparada para los comicios federales, sobre todo al representar al “conservadurismo”.

Te puede interesar: Claudia Sheinbaum respondió a Xóchitl Gálvez: “No por mucho provocar, se crece en las encuestas”

Durante la entrega de constancia de Claudia Sheinbaum Pardo para la candidatura presidencial, el también gobernador de Sonora no dejó pasar la oportunidad para recordar que la abanderada de la oposición, quien representa al Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), es una aspirante que busca seguir con los vicios políticos de las fuerzas de la oposición para llegar al poder.

El morenista aseguró que la senadora de Acción Nacional no cuenta con las cualidades necesarias para enfrentarse en las próximas elecciones ante la falta de experiencia en la escena política y administrativa, quien además no conoce del todo el funcionamiento del “aparato del Estado” ni la responsabilidad del cargo presidencial al que aspira.

El gobernador de Sonora hizo un llamado para votar por Sheinbaum Redacción: México Crédito: X/@politicomx

“Nunca esperamos que fuese posible que nuestros adversarios superaran los ejemplos más caricaturescos, tristes y pequeños de Fox y Calderón, sin embargo, lo consiguieron lamentablemente para nuestro país. Su candidata quedó manchada por la mancha histórica del PRIAN que nunca podrá ser borrada de la memoria del pueblo no les queda pretender convertirse en guardianes del castillo de la pureza Consiguieron una candidata a la medida de la mediocridad del conservadurismo nacional, quien, por muy buena voluntad que tenga, no está preparada”, destacó en su discurso.

Te puede interesar: A días del cierre de la precampaña, Sheinbaum arrasa con 20 puntos rumbo a las elecciones 2024

El gobernador sonorense resaltó que el cargo del titular del Ejecutivo federal es una responsabilidad que no debe ser tomada “por principiantes” y en donde las y los candidatos no pueden llegar a aprender. En este sentido destacó que es la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México quien cumple con todos los requisitos para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El representante de Morena hizo un llamado para seguir apoyando a la coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, quien desde meses atrás ha estado liderando las preferencias, según distintas encuestas.

La candidatura de Sheinbaum fue aprobada por unanimidad. Foto: Morena

“Es tiempo de mujeres, es tiempo de mujeres por la transformación, es tiempo de Claudia Sheinbaum, por ello, votemos a Claudia Sheinbaum con la certeza de que estamos votando por una mujer que se adelantó a su tiempo”, sostuvo.

Sheinbaum se convierte en candidata de Morena

Luego de estar 60 días en periodo de precampañas, la ex mandataria capitalina fue ratificada como la única candidata presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) rumbo al 2 de junio.

Te puede interesar: Viralizan todos los errores de Xóchitl Gálvez tras su visita a Michoacán | VIDEO

En compañías de la dirigencia del partido guinda, como Mario Delgado, y otros aliados, la morenista le fue entregada la constancia de las tres fuerzas partidistas, quienes apostaron para llevar a la victoria a la exmandataria. Este 21 de enero, Sheinbaum Pardo rindió protestas para oficializar su candidatura.

Sheinbaum iniciará oficialmente su campaña el 1 de marzo. Foto: Morena

“Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano y que somos la única opción que representa al pueblo de México. Por ello protesto como candidata a la Presidencia de la República por la coalición ‘Sigamos haciendo historia’, con la convicción de que representamos el anhelo del pueblo de México (...) Protesto que llevaremos a México por el sendero de la paz, la unidad, la democracia y la justicia (...) Protesto no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México”.