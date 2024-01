Los mejores memes irónicos que dejó el título exprés de Ulises Lara emitido por presunta escuela patito

Ulises Lara desató una ola de memes en medio de su polémica por su título de Licenciado en Derecho. (X/@sele_nuska)

Ulises Lara López, actual titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ha causado gran revuelo en las redes sociales luego de que Ernestina Godoy no sólo lo nombrara su sustituto tras no alcanzar la ratificación el pasado lunes, sino también porque en medio de la polémica de no cumplir los requisitos para ello, salió a la luz que obtuvo su título de Licenciado en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México en fast track.

Apenas unas horas después de haber asumido como fiscal, el miércoles 10 de enero el título en Derecho de Ulises Lara apareció en la página del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El título de Licenciado en Derecho fue emitido con la cédula 13908423, del tipo C1, que fue expedido apenas este año 2024. Hasta este viernes la información sobre su grado de estudios no ha sido actualizada en la página oficial de la dependencia.

Lara López, quién sólo contaba con una Licenciatura en Sociología expedido en 1997 por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también tiene dos maestrías, una en Dirección y gestión Pública, y otra en Gobierno y Asuntos Públicos; así como un Doctorado en Derecho por parte de la Universidad Ejecutiva del Estado de México.

Memes por “escuela patito”

Ulises Lara obtuvo su título de Licenciado en Derecho este 2024. (CUARTOSCURO/Google Maps)

A raíz de que la noticia sobre el título de Ulises Lara López volara como pan caliente en las redes sociales, internautas comenzaron a señalar algunas irregularidades acerca del Centro Universitario Cúspide de México, institución que le emitió el título al fiscal.

Para empezar la página web oficial de la escuela tiene un diseño rústico, con muchas faltas de ortografía y de tipos; no cuenta con un directorio de personas al frente de la institución, ni misión o visión, como se acostumbra de los sitios web oficiales de las escuelas.

Al revisar el dominio del sitio web se tiene que está a nombre de Ángel Pérez Hernández y fue contratado el 31 de octubre de 2019. Cabe apuntar que este personaje es un político y empresario mexicano que desde el 2017 figura en las filas del Partido del Trabajo (PT).

Además, en los registros de la Secretaría de Economía, en la página Data México, se tiene que al 2022 la escuela contaba con 219 alumnos matriculados; en 2021 tuvo 146; y en el 2020 sólo 30. La página no tiene las cifras actualizadas de 2023.

Al buscar en las redes sociales, en Facebook la página de “Universitario Cúspide” hizo una última publicación el pasado 27 de agosto de 2023, además de que sólo cuenta con 1,700 seguidores.

Ante estas irregularidades, los usuarios de las redes sociales no perdieron el tiempo para burlarse de la situación con memes muy irónicos, destacando que la institución es una “escuela patito”, así como la indignación que ha causado por obtener su título presuntamente en un corto periodo de tiempo, mientras otros deben cursar más de cuatro años para lograrlo.