Hermano de Hipólito Mora se registrará en precandidatura del PRD para la presidencia de Buenavista, Michoacán

José Guadalupe Mora, hermano de Hipólito se registrará con el PRD. REUTERS/Ivan Arias

José Guadalupe Mora Chávez, hermano de Hipólito, ex líder de las autodefensas que fue asesinado por integrantes de Los Viagras en el 2013, anunció su interés en participar en el registro de precandidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Buenavista, en Michoacán.

Te puede interesar: Daniel Sierra Santana, líder de Los viagras, habría muerto por pisar una mina en Tumbiscatío, Michoacán

En entrevista con Infobae México, Mora Chávez apuntó que fueron los perredistas del municipio quienes lo invitaron a participar en este proceso, aunque reconoció que otros partidos políticos también le pidieron que fuera su precandidato, aunque no quiso mencionar los nombres.

“Me decidí por el PRD porque fueron casi los primeros que me vieron ahí en La Ruana, hay muchos perredistas, muchos y pues porque yo veo, sin hacer menos a ningún partido claro, que también tiene sus sus añitos”, expiró a esta casa editorial.

Te puede interesar: Quién es “El Necho”, el líder de Los Tlacos mencionado tras la masacre de La Familia Michoacana en Guerrero

Agregó que esta no es la primera que incursiona en la política, pues en las elecciones pasadas participó con el Partido Encuentro Solidario (PES).

En un video compartido en un estado de WhatsApp, Guadalupe Mora dio a conocer que se registrará en el proceso de elección interna de precandidatos que participarán en los comicios del próximo domingo 2 de junio.

Guadalupe Mora anunció su intención de registrarse en como precandidato del Sol Azteca para los próximos comicios Crédito: Infobae México

Mora Chávez aseguró que de ganar las precandidatura del PRD y las elecciones de mediados de año, pondrá todo su empeño en mejor su municipio.

Te puede interesar: Guardia Nacional y civiles armados se enfrentan en Zinapécuaro, Michoacán; reportan un muerto

“Hay muchas carencias, muchas necesidades en el municipio. Hay mucha inseguridad, y pues se trata cambiar algo, de transformar el municipio en algo mejor a como está actualmente”, señaló el hermano de Hipólito, quien también ha sido amenazado por Los Viagras luego del atroz asesinato del ex líder de las autodefensas el 29 de junio de 2023.

Apuntó que de ser presidente municipal de Buenavista esperaría coordinarse con las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno: la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil.

Al ser cuestionado sobre si no tenía miedo de que atentaran en su contra como lo hicieron con Hipólito, Mora Chávez aseguró las amenazas lo “tiene sin cuidado”.

Se presume que en el ataque a Hipólito participaron por lo menos 25 personas. (Cuartoscuro)

“Yo sé que no voy a poder dar campaña en varias comunidades del municipio, porque allí ahí voy a correr mucho peligro y también no quiero exponer a la gente que vaya a escuchar mis propuestas. Voy a tratar de dar a conocer todo por otros medios, como en las redes sociales, porque si entro (a las comunidades) ya sabrás lo que me pueden hacer”, explicó.

José Guadalupe abundó que en casi la mayoría de las localidades o comunidades de Buenavista no podrá entrar a realizar proselitismo.

“El terreno para donde están ellos, con los que yo traigo un pleito, con el Cártel de Los Viagras, quienes son los que mataron a mi hermano, son varias comunidades, es Santa Ana, Catalinas, División del Norte, El Razo del Órgano, son varias que están para allá para aquel lado”, afirmó.

José Guadalupe Mora Chávez afirmó que la actual administración morenista del Ayuntamiento de Buenavista tiene vínculos con Los Viagras.

“100% seguro que hay vínculo con la administración actual de Buenavista con Los Viagras, todos sabemos”, aseguró.