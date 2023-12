Autoridades estatales no tienen el interés en detener a los asesinos de Hipólito Mora, acusó su hermano

José Guadalupe Mora, hermano del asesinado líder de autodefensas Hipólito Mora, habla cerca del lugar donde su hermano fue asesinado, junto con sus guardaespaldas, durante un ataque de Los Viagras, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Michoacán. Foto: REUTERS/Iván Arias

Pese a que vincularon a proceso a Bryan “N”, uno de los presuntos asesinos del exlíder de autodefensas Hipólito Mora Chávez el pasado 29 de junio, pareciera que las autoridades de Michoacán no tiene interés en continuar con las detenciones de los implicados, aseguró Guadalupe, hermano del también empresario de limones.

“La pura verdad como que no traen investigación los de la Fiscalía. Ya detuvieron a uno de los que tiene orden de aprehensión y tienen 100 mil pesos de recompensa, se llama Bryan Quintero”, dijo Guadalupe Mora en entrevista con Infobae México.

Agregó que “es el único que está detenido, pero no fue porque la fiscalía haya investigado”, sino por una coincidencia.

Brayan Quintero era buscado por las autoridades desde septiembre. (Fiscalía de Michoacán/Infobae México)

“A mí alguien me llamó y me dijo donde estaba escondido. Yo hablé con los militares que están en La Ruana y ellos se coordinaron con la Fiscalía; fueron y lo detuvieron, pero no porque ellos lo anden investigando”, apuntó Guadalupe Mora.

Señaló que sobre los otros presuntos responsables que tienen órdenes de aprehensión, no han dado ningún avance. “Se ve que como que el gobierno del estado no tiene interés en detenerlos, la pura verdad”, dijo.

Guadalupe Mora explicó que falta que la Fiscalía estatal cumplimente órdenes de aprehensión en contra de otras cuatro personas de las cuales, según apuntó, las autoridades ministeriales le mencionaron que siguen en marcha, pero no ve resultados.

El gobernador de Michoacán fue señalado por Hipólito Mora de estár involucrado con Los Viagras. (Cuartoscuro)

Consideró que el gobierno del estado, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, está coludido con Los Viagras, organización criminal señalada del asesinato de Hipólito.

“Desde un principio lo vengo diciendo que el gobierno del estado está bien metido con ellos, que por eso lo dejaron solo ( a Hipólito) para que lo mataran. Yo no he visto respuesta por parte de ellos, ninguna”, afirmó Mora Chávez quien dijo que su vida cambió por completo tras el asesinato de su hermano.

“Mi hermano me decía que el gobernador (Ramírez Bedolla) estaba bien metido con ellos (Los Viagras). Yo no he visto en realidad resultados buenos sobre los asesinos de mi hermano”, acotó el hermano de Hipólito.

Mora Chávez apuntó que de las 25 personas involucradas señaladas por la Fiscalía, sólo se han liberado 5 órdenes de aprehensión, una ya ejecutada. Dijo que todas estas personas se encuentran en el municipio de Buenavista.

Hipólito Mora fue asesinado en junio de este 2023. Foto: REUTERS/Ivan Arias

“Pues todos sabemos que todo ese cártel está aquí dentro del municipio de Buenavista; aquí dentro del municipio están todos. Catalinas, Buenavista, allí andan ellos y aquí a La Ruana también están”, explicó Guadalupe Mora.

Bryan Quintero fue detenido el 19 de diciembre en un inmueble ubicado del municipio de Buenavista, y es señalado de estar dentro de la organización de Los Viagras, liderados por Nicolás Sierra Santana, alias ‘El Gordo Viagra’; y Heladio Cisneros Flores, alias ‘La Sirena’, por los que también se ofrecen hasta 100 mil pesos.