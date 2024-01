Sorprende la voz de un hombre por su inusual parecido a la de Juan Gabriel

El cantante falleció el 28 de agosto de 2016, pero hay quienes consideraron que su voz revivió por unos minutos Foto: Cuartoscuro

Cantar en un kareoke suele ser una actividad divertida para hacer entre amigos o familia, pues se ponen a prueba las habilidades de modular la voz hasta lograr escucharse bien —o lo mejor posible—; sin embargo, un hombre llamó la atención recientemente porque logró entonar una canción de forma similar a cómo lo solía hacer Juan Gabriel.

Te puede interesar: ¡Casi lo venden con un panadero! Datos curiosos de Juan Gabriel en el que hubiera sido su cumpleaños 74

Aunque El Divo de Juárez falleció en 2016, muchas personas en internet consideraron que el hombre de identidad desconocida mantiene viva su voz, el icónico momento ocurrió en el bar Bosco 25, ubicado en Guadalajara, Jalisco. Este lugar ofrece música en vivo y kareoke.

Fue el usuario de TikTok @lufam.11 quien compartió la grabación de un hombre entonando la canción Si quieres en el estilo de Juan Gabriel, rápidamente el buscador de esta red social viralizó la grabación con un “era imitarlo, no reencarnarlo”.

Te puede interesar: Cuánto costarán en 2024 los boletos para ambas sedes de la Cineteca Nacional

El hombre que se viralizó por lograr algunos de los tonos del intérprete de Querida es conocido como El mil voces, pues también imitó a Alberto Vázquez en los Viernes Bohemios, una dinámica que se hace cada semana en el Bar Bosco de Guadalajara.

El hombre estaba en Bosco 25, en Guadalajara Crédito: (TikTok/@lufam.11)

Muchos de los comentarios quedaron impresionados por la habilidad vocal de este artista, por lo que la grabación incluso fue publicada de nuevo en otras redes sociales. A pesar de que en el fondo se podían escuchar algunos gritos de emoción mientras el imitador de Juan Gabriel cantaba, lo cierto es que los asistentes al bar no estaban particularmente entusiasmados.

Te puede interesar: Hija de Christian Nodal y Cazzu lució lujoso vestido en reciente fotografía

Esta es una situación que fue señalada en comentarios por parte de otros usuarios de TikTok, quienes aseguraron que no sabían qué era lo que les había causado más impresión, el hecho de que un hombre lograra cantar con una voz similar a la de Juan Gabriel o la aparente apatía de las personas que se encontraban en el bar.

Al principio de la grabación, se pudo ver a este hombre imitador sentado en la barra, pero después pasó al centro del salón principal, justo enmedio de varios retratos de las personas famosas que han visitado el sitio.

Estas fueron algunas de las opiniones que se pudieron leer en la caja de comentarios: “Wow, canta igualito y neta es dificilísimo cantar sentado, mis respetos”, “Esa no porque traigo saldo”, “Cuando mi papá se tarda mucho en llegar de la tienda”, “No sé qué me impresionó más, si su maravillosa voz o la apatía de las personas cuando pasa al salón grande, fantástica interpretación”, “Ese es el marido de mi mujer”, “Literalmente revivió por unos minutos” o “Si escuchara únicamente el audio entonces creería que en verdad es Juan Gabriel”.

Muchas personas criticaron que los asistentes al bar no se hubieran emocionado Crédito: (TikTok/@lufam.11)

Es importante mencionar que este hombre viral no es el imitador oficial de Juan Gabriel, pero sin duda es un gran admirador de su música y gusta de deleitar a los comensales con su voz en el bar Bosco 25. Además, aunque su voz sea similar, físicamente no tiene una gran similitud con el famoso cantante.

En 2018, el imitador oficial de Juan Gabriel aseguró que le hicieron la oferta de hacerse pasar por el cantante para hacerle creer a la gente que El Divo de Juárez seguía vivo, pero el rechazó por su propia ética y moral personal.

“No me presto a ese tipo de cosas, vengo de una familia de artistas. No lo haría. Estoy agradecidísimo con el señor Juan Gabriel. Personalmente, me dio la bendición [autorización para que lo imitara] hace muchos años en el Palenque de Texcoco. Entonces, jamás lo haría, no me prestaría a eso”, dijo en su momento Jahuey. Cabe señalar que la propuesta de hacer esta farse provino de su ex manager.