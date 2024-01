Eduardo Verástegui se lanza contra el INE tras rechazar a los independientes: “Con Dios sacaremos a Morena”

El actor señaló al INE (X/@EVerastegui)

El actor y político Eduardo Verástegui Córdoba aseguró que pese a las recientes posturas del Instituto Nacional Electoral (INE) buscará seguir participando en la contienda presidencial el próximo 2 de junio.

A través de su cuenta de Twitter, ahora X, el exaspirante se lanzó contra el órgano electoral e indicó que buscará la manera para que, en la siguiente contienda, la más grande del país, se vote en contra del partido de origen del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El actor, quien representa a la fuerza de ultraderecha, destacó que las recientes indicaciones del INE para rechazar a los independientes no significan que el terreno está perdido y aseguró que los ciudadanos tendrán el poder de votar por él, aunque su nombre no aparezca en la boleta presidencial. Aunado a esto reafirmó que, con la ayuda de Dios, Morena no continuará en el poder.

“Voy hacer todo lo que esté en mis manos y, con la ayuda de Dios, sacaremos a los siniestros de Morena el 2 de junio próximo. Y será por la vía independiente. ¿Quién dijo que estábamos fuera? Qué poco conocimiento tienen de la ley electoral. Todo mexicano que escriba mi nombre en la boleta en el cuadro que dice “candidato no registrado” dará un voto contado. El INE no me permitió poner mi nombre en la boleta, pero el pueblo de Dios lo pondrá. ¡Dios, patria, vida, familia y libertad!”, destacó en redes sociales.

Cabe señalar que, pese a solicitar en distintas ocasiones que se extendiera el plazo para conseguir las firmas necesarias para la precandidatura independiente, Eduardo Verástegui fue rechazado por INE al igual que Ulises Ruiz, entre otros, quienes también buscaban la presidencia por la vía no partidista.

De esta forma, el árbitro electoral dejó fuera a los independientes para buscar el cargo presidencial, por lo que la competencia sigue disputándose por Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única de Morena y aliados y Xóchitl Gálvez, de la triada opositora PRI-PAN-PRD.

Quiénes eran los aspirantes a la candidatura independiente

lises Ernesto Ruiz Ortiz,

José Eduardo Verástegui Córdoba

Rocío Gabriela González Castañeda

María Ofelia Edgar Mares

César Enrique Asiain del Castillo

Fernando Mauricio Jiménez Chávez

Ignacio Benavente Torres

Manuel Antonio Romo Aguirre

Durante el periodo de campañas no se podrán llevar a cabo trámites de reposición o modificaciones a la credencial para votar.

Qué se necesita para ser candidato independiente

En México, para convertirse en candidato independiente a la Presidencia de la República, es esencial cumplir con una serie de requisitos y seguir un proceso establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE). Estos son los pasos y condiciones que deben observarse conforme a las normas y regulaciones del INE:

Registro como aspirante: Los interesados deben notificar su intención de ser candidato independiente ante el INE. Esto debe hacerse en los plazos fijados por el calendario electoral.

Recolección de apoyo ciudadano: Los aspirantes deben obtener firmas de apoyo de ciudadanos en al menos 17 entidades federativas, alcanzando un porcentaje mínimo que el INE establece del total de la lista nominal de electores en cada entidad, con la particularidad de que en cada una de dichas entidades se debe cubrir al menos el 1% de la citada lista nominal.

Cuenta bancaria específica: Para garantizar transparencia en el financiamiento, el aspirante debe abrir una cuenta bancaria exclusiva para la campaña, donde se registrarán todos los ingresos y egresos.

Informes de ingresos y gastos: Se deben presentar ante el INE informes periódicos de ingresos y gastos de precampaña y campaña.

Verificación del apoyo ciudadano: El INE realiza una verificación de las firmas recabadas para confirmar su autenticidad. Solo aquellas que estén validadas contarán para el proceso.

Cumplir con la legislación: Debe cumplirse con todas las disposiciones legales aplicables en materia electoral, incluyendo aquellas sobre financiamiento, propaganda y equidad entre los candidatos.

Tiempo de residencia y edad: El aspirante debe haber residido en México durante el año anterior a la elección y ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos. Además, es necesario haber cumplido 35 años al día de la elección.

No afiliación partidista: Es necesario no tener afiliación con algún partido político tres años antes de la elección

Si se cumplen todos estos requisitos y el INE avala el registro, el aspirante pasa a ser candidato independiente, pudiendo así competir en la elección presidencial.