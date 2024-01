¿Otra vez bateado? ante rechazo de Chivas Santiago Ormeño regresa a Puebla

Ormeño rechazado por Chivas una vez más foto: Archivo Infobae

En los últimos días las Chivas Rayadas de Guadalajara se han puesto las pilas en el mercado de fichajes, el proyecto de Gago busca recuperar la mejor versión del equipo y pelear por la historia y esto lleva a ser contendiente directo al título. El desafío es arduo, su acérrimo rival lo supera por dos copas y el campeonísimo busca regresar a las eras doradas, porque se lo deben a la afición. Estamos aproximadamente a una semana de que la liga comience y Chivas empezará su camino rumbo a la liguilla el próximo sábado 13 de enero ante Santos.

Te puede interesar: Esto es lo que ganaría Chicote Calderón si fuera jugador del América

La prensa espera que en el marco de la última semana previo al inicio del torneo se anuncien nombres como el de Javier Hernández, Cade Cowell y Jesús Gallardo, de los que se espera se concreten antes del primer partido el viernes próximo. No obstante aunque Chivas ha dado mucho de que hablar por las altas, ha desatado más polémica por las bajas, ya que el tema de la indisciplina hizo tambalear al plantel durante los últimos encuentros de Paunovic al Mando.

Chivas entrenamiento. Foto: x/@Chivas

Las Chivas de Gago no perdonan, y prefieren perder algunos millones a seguir acumulando derrotas en el torneo es por ello que no permitieron la renovación en el contrato de Cristián Chicote Calderón, ahora americanista, a Ángel Zaldívar lo enviaron a Bravos de Juárez, Alexis Vega es todo un caso porque al no aceptar ninguna oferta del futbol nacional, parece que será congelado y por ello no utilizado el siguiente semestre.

Te puede interesar: Limpia en Chivas; Ángel Zaldívar se convierte en nuevo jugador de Bravos de Juárez

Santiago Ormeño, el mexicano naturalizado peruano, llegó a Chivas durante el Apertura 2022-2023, procedente de León como una urgente necesidad de un killer, no obstante las lesiones y temas extra cancha lo llevaron a la banca, solo disputó 5 partidos oficiales y solo anotó un gol. Luego de la llegada de Fernando Hierro al terminar de lleno la era de Ricardo Peláez, no fue considerando en el 11 de Veljko Paunovic, y le buscaron acomodo, por lo que llegó a Bravos de Juárez en calidad de préstamo.Dónde únicamente disputó 11 partidos de 36 en dos temporadas anotando un solo gol.

Santiago Ormeño marcó en la Liga MX casi un año después, ahora con la camiseta de FC Juárez. (Getty)

Juárez no quiso saber nada del delantero y lo regresó a Chivas donde tampoco es requerido para ofrecer sus servicios durante este torneo por lo que Puebla con un presupuesto limitado porque no llega siquiera a hacer la compra definitiva, lo ocupará la próxima campaña para suplir la baja de Guillermo Martínez quién compite con Funes Mori para ser el 9 nominal del Club Universidad Nacional.