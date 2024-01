¿Por qué se sigue dando la problemática del secuestro de migrantes? el analista Jorge Armando Rocha lo explica

En esta imagen de archivo, migrantes parten de Tapachula, México, el domingo 24 de diciembre de 2023. La caravana comenzó su viaje hacia el norte a través de México pocos días antes de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegue a la Ciudad de México para discutir nuevos acuerdos para controlar el aumento de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos. (Foto AP/Edgar Hernández Clemente, archivo)

Por su situación geográfica México es un paso natural para los migrantes que viajan a Estados Unidos para buscar un mejor futuro económico, sin embargo en años recientes ha aumentado a niveles nunca antes vistos; ingresan de diversos países, principalmente de Centroamérica y Sudamérica.

El reciente incidente donde fueron secuestradas 32 personas por un grupo de sujetos armados el pasado 30 de diciembre, los cuales fueron liberados la tarde de este 3 de enero, refleja la vulnerabilidad que sufren al ser víctimas del crimen organizado.

Y es que no sólo el narco sino diversos criminales han encontrado varios métodos para extorsionar, cobrar y hasta secuestrarlos para exigir rescate a su familia. Además de los propios peligros que conlleva su largo viaje, como ahogarse en en Río Bravo, caer en las vías del tren, morir y perder extremidades, ser violados, incluso varios niños que viajan solos que también son vejados.

El analista político y periodista de ADN 40, Jorge Armando Rocha, analizó la problemática para Infobae México:

El periodista y analista Jorge Armando Rocha Foto:( X)

— Este jueves en Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera que están trabajando para evitar más secuestros de migrantes, ¿cómo ve usted esta gran problemática?

— Es un problema que lleva décadas atrás, es un cuento de nunca acabar pero me parece que el diagnóstico que tiene el presidente es adecuado, atender las causas para frenar el flujo migratorio para que la gente de sus países de origen no tenga la necesidad de irse a otro país para intentar buscar mejores condiciones de vida.

Ahí la gran asignatura pendiente de los propios países centroamericanos, sudamericanos y de Estados Unidos es lograr una inversión social determinante para que la gente no tenga la necesidad de irse, en la medida en que tengamos más migrantes pasando por territorio mexicano es claro que aumenta estos hechos delictivos.

Karen, una niña migrante guatemalteca de 4 años, es llevada mientras cruza con su familia el río Bravo, frontera entre Estados Unidos y México, con la intención de entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense para solicitar asilo. , visto desde Ciudad Juárez, México 2 de enero de 2024. REUTERS/José Luis González

Hay bandas delincuenciales que detectaron un gran negocio para extorsionarlos, secuestrarlos, pedir dinero por ellos, exigirles dinero también para esta travesía y estas bandas de polleros traficantes se han vuelto cada vez más sofisticados pero el asunto de fondo es porque hay tantos migrantes.

Incluso algunos migrantes que salen de sus países conociendo los peligros, ven más beneficios que costos por la terrible situación que viven, es una decisión racional la que tienen que tomar, una decisión calculada de decir “Bueno tengo todos estos riesgos, puede que no llegue, pero mi situación es tan mala que me aventuro. Y es posible que me pase todo esto pero no importa porque ya no voy a cambiar mis posibilidades de desarrollo quedándome quieto, estático”. Es innegable que todavía ahí hay y seguirán operando bandas que los secuestren por que si no se atiende el fenómeno de fondo vamos a seguir contando historias como esta de Tamaulipas.

Parte de los migrantes que fueron secuestrados en el estado mexicano Tamaulipas, luego de ser rescatados por autoridades, en el municipio Río Bravo, México, 3 de enero de 2024. Presidencia de México/Folleto vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO PROPORCIONADA POR UN TERCERO

En 2021 el presidente mexicano sugirió a al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, apoyar económicamente a países centroamericanos para que su población prospere y no busque migrar por lo que informó que este país norteamericano destinaría 4,000 millones de dólares en apoyo a tres países: Honduras, El Salvador y Guatemala.

Fue en 2022 cuando López Onbrador hizo su primera gira de trabajo por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, donde impulsó sus programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, apoyos económicos para estudiantes y agricultores.

Laura Elena Carrillo Cubillas, titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) destacó que Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro han abonado a la creación de 84 mil 947 empleos en Centroamérica y el Caribe, específicamente en El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba.

Programas del Bienestar en Centroamérica. Foto: Gobierno de México

“Los programas de desarrollo aunque no son programas de migración, siempre va a haber una relación directa. Cada vez que haya más desarrollo y más oportunidades de calidad de vida en un lugar, menos va a ser la necesidad o inquietud de migrar de manera forzada o fuera de la ordenanza”, conlcuyó.

—¿Consideras que el crimen organizado está rebasando las fuerzas de seguridad para evitar que pase que pasen estos secuestros o por qué vemos que sigue este tipo de crímenes?

— Yo creo que las fuerzas federales hoy en día están más visibles, creo que sí están articuladas, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, pero habría que analizar sobre todo a las corporaciones municipales y estatales. Yo diría que las corporaciones municipales y estatales suelen estar rebasadas frente al crimen organizado pero no frente a las fuerzas federales.

También creo que en el caso particular de lo que estamos hablando de estos 32 migrantes de Tamaulipas, si no hubiera existido esa presión de las fuerzas federales no los habrían liberado, independientemente de que sigan las investigaciones y que no haya ni un solo detenido. Es por la presencia de las fuerzas federales por lo que los criminales se vieron presionados pàra liberarlos, regresado a los migrantes.

Me parece que estos grupos delincuenciales saben hasta dónde y con quién meterse. Tienen límites y eso me indica a pensar que no está rebasado el estado mexicano como tal pero que sí siguen actuando sobre todo en ciertas comunidades y lo interesante de este caso en particular es que eran varios migrantes que suelen ser más vulnerables cuando van solos.