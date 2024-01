Javier Alarcón tachó como “una pena” la llegada de Cristian Calderón al Club América

El lateral izquierdo fue presentado como nuevo jugador de las Águilas del América. (Ilustración Infobae México)

El Club América protagonizó el mercado de fichajes con una de las transferencias más polémicas. Cristian Calderón, exjugador de las Chivas del Club Deportivo Guadalajara, se convirtió en el primer refuerzo de las Águilas de cara al Clausura 2024. Aunque la noticia fue escandalosa por la rivalidad entre clubes, Javier Alarcón analizó el movimiento desde otra perspectiva.

A través de sus redes sociales oficiales, el periodista deportivo difundió un video en el que catalogó como “una pena” el fichaje del Chicote Calderón. En un primer momento, normalizó el escándalo deportivo por la rivalidad entre las instituciones, pues dio por sentado que el interés de los directivos es el económico.

¿Por qué Javier Alarcón criticó el fichaje del Chicote Calderón al América?

Minutos después, explicó que “la pena” del fichaje tiene que ver con un asunto de naturaleza más profunda, es decir con la formación de jugadores mexicanos. Y es que lamentó que los directivos no hayan podido encontrar a un jugador de condiciones similares a las de Cristian Calderón en la cantera de su plantel.

Javier Alarcón criticó la llegada de Calderón al América (FB/ Javier Alarcon)

“El América, embelesado con su titulo número 14, llama a Chicote Calderón. Le da la oportunidad de redimirse y purificarse en el América. El tipo, si es dos dedos de inteligente, va a aprovechar la ocasión para despuntar porque tiene condiciones. Aquí el tema es mucho más de fondo ¿cómo es posible que el América con esa cantera histórica no pueda tener un jugador de esas condiciones?”, dijo.

Si bien reconoció el talento de Calderón, Alarcón también fue sincero y negó que se trate de un jugador de condiciones extraordinarias. Desde su punto de vista, se trata de un jugador “común y corriente”, así como prescindible pues algún futbolista formado en las filas azulcremas pudo haber sido requerido y registrado para mejorar el nivel colectivo y catapultar su carrera.

Por otro lado, consideró que su llegada al América es una buena oportunidad para Calderón. En la institución podrá redimirse y superar la polémica que arrastró tras su más reciente indisciplina con Chivas, pues lo consideró, a diferencia de Alexis Vega, capaz de reflexionar en torno a sus errores y trabajar para mejorarlos.

Álvaro Morales dijo que el pasado chiva de Calderón le afecta al americanismo. (Ilustración: Jesús Avilés / Infobae México)

“El Chicote Calderón es un buen jugador. Le va a hacer falta, seguramente, ubicarse en esta condición americanista. Seguramente lo va a apretar Jardine y la propia directiva pero el tema no es ese. Seguramente es un jugador que, a diferencia de Alexis Vega, ha reflexionado sobre lo que dejó de hacer y le va a funcionar pero ¿por qué el América no puede crear en Coapa talentos de esa naturaleza? porque no son garbanzos de a libra, son jugadores comunes y corrientes”, expuso.

Javier Alarcón también aceptó el descontento del americanismo por la llegada de un jugador procedente del acérrimo rival. No obstante, vaticinó que, al igual que con Uriel Antuna en Cruz Azul, los seguidores azulcremas dejarán de quejarse si Calderón es capaz de adaptarse y generar acciones contundentes de gol.

El Chicote salió de las Chivas por indisciplinas (Aaron Doster-USA TODAY Sports)

“Si el Chicote Calderón empieza a hacer goles, a los americanistas se les va a olvidar, como pasó con Uriel Antuna con Cruz Azul, porque poco a poco se diluye el tema, porque tenemos la memoria muy cortita. Aquí el tema es la lana. No puedo creer que el América, como Cruz Azul, Chivas, Atlas, Pumas, no pueda crear su propio talento. Estamos muy mal”, finalizó.

Cabe mencionar que, por primera vez en la historia de sus 14 campeonatos, el Club América fue campeón sin contar con un solo jugador canterano en su once titular. La penúltima vez que se coronaron, Diego Lainez y Edson Álvarez, quienes eran pilares en el plantel de Miguel Herrera, pudieron incursionar en el futbol europeo.