Rage Against The Machine, Caifanes, Santa Sabina y otros rockeros que apoyaron al EZLN con conciertos benéficos

Durante la segunda mitad de los años 90, el rock nacional fue aliado de la causa zapatista. Sus grupos más emblemáticos ayudaron a reunir apoyos para comunidades de Chiapas. (Crédito: Facebook).

Durante al menos dos décadas después del levantamiento en armas del EZLN en Chiapas, México se convirtió en el escenario de una alianza única entre la música y la solidaridad. Los conciertos en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional no solo marcaron hitos musicales, sino que también se convirtieron en manifestaciones de apoyo tangible a una causa que buscaba justicia y equidad en el estado sureño.

Uno de los lugares emblemáticos donde se gestaron estos actos de solidaridad fue Ciudad Universitaria, con conciertos memorables en el estacionamiento del estadio, la zona de aspirantes y más allá de los límites de la UNAM, incluso en el deportivo Mixhuca. Estos eventos, conocidos como ‘toquines’, se convirtieron en una plataforma crucial para la recaudación de víveres destinados a apoyar a los “hermanos de Chiapas”.

Santa Sabina, liderada por la inolvidable Rita Guerrero, fue una de las agrupaciones más comprometidas en estos eventos. Guerrero, junto a músicos y artistas como Caifanes, Paco Barrios ‘El Mastuerzo’ -bajista de Botellita de Jerez-, desempeñó un papel fundamental en este movimiento solidario. Además, los inicios de bandas notables como Panteón Rococó y Salón Victoria se entrelazaron con estos conciertos, marcando el comienzo de su contribución a la causa zapatista.

Rita Guerrero y Saúl Hernández fueron dos figuras claves del rock nacional que sumaron voluntades al movimiento del EZLN. (Crédito: Una banda llamada Caifanes, FB)

Conciertos masivos pese a una limitada difusión en medios

En una época en la que la tecnología no facilitaba la compra de boletos por teléfono, los anuncios de los conciertos se difundían mediante las populares ‘propas’ de papel. Estos volantes no solo anunciaban las bandas participantes, sino que también establecían el costo de la “cooperación”, solicitando a los asistentes llevar un kilo de granos, como arroz o frijol, como contribución para apoyar la causa.

A medida que la conciencia sobre la situación en Chiapas crecía, los conciertos benéficos se expandieron a nuevos escenarios, incluyendo el Zócalo. Este icónico espacio en el corazón de la Ciudad de México se abrió a eventos masivos, marcando un cambio significativo a medida que los chilangos elegían a su Jefe de Gobierno y se generaba una mayor apertura para eventos de esta magnitud.

Entre los eventos más destacados se encuentran los tres conciertos masivos que contribuyeron a financiar la Caravana por la Paz del EZLN en 1997. Estos eventos, realizados el 30 de abril en la UAM Xochimilco, el 10 de junio en el CCH Azcapotzalco y el 4 de septiembre en Ciudad Universitaria, se convirtieron en hitos en la historia de la solidaridad a través de la música.

Las bandas participantes no solo ofrecieron su talento, sino que también utilizaron su influencia para impulsar un cambio positivo en la sociedad.

El grupo de rap rock fundado en Los Ángeles declaró su apoyo a la causa zapatista. (Crédito: RATM Oficial, FB)

Rage Against The Machine y su apoyo a la causa zapatista

Sin embargo, las muestras de apoyo no solo se dio la escena de rock nacional. Rage Against The Machine, conocida por su poderoso activismo social a través de la música, ha brindado un firme respaldo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y su lucha por la justicia social. La conexión entre la banda y el EZLN se ha consolidado a lo largo de los años a través de diversas manifestaciones y declaraciones públicas.

La conexión ideológica entre Rage Against The Machine y el EZLN se basa en su compromiso compartido con la justicia social, la igualdad y la resistencia contra la opresión. La música de la banda, caracterizada por letras políticamente cargadas y un enfoque crítico hacia el sistema, ha resonado con los principios y la lucha del EZLN. Además de su apoyo financiero, Rage Against The Machine ha expresado su solidaridad a través de la inclusión de simbología zapatista en su arte, demostrando una conexión profunda y sostenida con la causa.

La banda, a lo largo de su carrera, ha utilizado su música como una herramienta para inspirar conciencia y acción social. Su alineación con el EZLN no solo es un acto de solidaridad aislado, sino una manifestación coherente de su compromiso continuo con movimientos sociales que buscan un cambio significativo en la sociedad.