‘Javier el de Los Llanos’, la plática entre ‘El JT’ y su hermano Manuel Torres, contada por Calibre 50

Javier Torres, el protagonista de 'Javier el de los Llanos' (Infobae)

Javier Torres Félix, ‘El JT’, fue uno de los miembros del Cártel de Sinaloa que operaba para la facción de Ismael ‘El Mayo’ Zambada hasta que en 2004 fue detenido por las autoridades y desde hace 18 años no ha podido recuperar su libertad al estar en prisiones de México y Estados Unidos.

‘El JT’ fue extraditado al país vecino el 1 de mayo de 2006, pero siete años después fue deportado y nuevamente capturado al querer cruzar la frontera de México, cuando ya tenía las facultades de impartir justicia dentro de su territorio.

Calibre 50 tomó nota de una conversación que Javier tuvo con su hermano Manuel Torres, a quien le informaba que extrañaba su país, así como al estado de Sinaloa, lugar donde ha pasado gran parte de su vida, hasta que a los 44 años de edad fue aprehendido en Culiacán.

“Como estás Javier, aquí todo al 100, qué gusto escucharte, espero que estés bien, que dice la raza haya en Culiacán, tu gente pregunta ¿cuándo volverás?, te acuerdas de aquel, potrillo español, qué bueno es pal’ baile, salió un caballón, como extraño el rancho y el olor a hierbas, dormir en el campo bajo las estrellas”, comienza la melodía de la autoría de Geovani Cabrera y Edén Muñoz.

Félix durante su deportación a México, abril 2013. Crédito: ICE

En otro fragmento recuerda cómo eran sus días en libertad, pues además de trabajar para el crimen organizado, la familia Torres Félix se dedicaban a la agricultura como parte de sus actividades lícitas, es por ello que habla de los paseos que daba por el campo.

“Los días donde caminaba entre las veredas, con mis armas largas peinando la sierra, levantando polvo, cuidando mi tierra”, sigue la canción.

Al puro estilo de Sinaloa, el exoperador de ‘El Señor del Sombrero’ esperaba que lo recibieran en su ciudad natal con la banda, al afirmar que extraña los paseos por su lugar de origen.

“Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cure las heridas, los tiempos malos ya pasaron, soy Javier y he regresado porque ahora, ahora va la mía”, continúa la canción de Calibre 50.

Javier Torres Félix fue mano derecha de Ismael "El Mayo" Zambada en las filas del Cártel de Sinaloa (Foto: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos)

Liberación y recaptura de Javier Torres

En este último fragmento habla de su posible liberación hace 10 años, cuando se desocupaba de los cargos que enfrentaba, pero no se esperaba que al salir de Estados Unidos, las autoridades mexicanas ya lo esperaban para su recaptura. En la actualidad continúa en una prisión y desconoce cuándo pueda regresar a su natal Cosalá, Sinaloa.

“Tengo ganas y no las tengo por viejo, traigo ganas de chambear y no derecho, que no se les haga extraño, se los juro este es mi año, que si vuelvo, vuelvo por el mando, se los dice Javiercito, Javier Torres de los llanos”, relata el tema escrito en 2013.