¿Cuáles son las mayonesas y aderezos que no son lo que venden? Esto dijo Profeco

En su estudio, la Profeco encontró que al menos 15 mayonesas y aderezos no cumplen con lo que prometen. Foto: Captura

La Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en su próxima edición del mes de enero, preparó un estudio en el que encontró que al menos 15 mayonesas y aderezos no cumplen con lo que prometen.

Para dicho estudio, Profeco revisó en total 24 mayonesas que se venden en el mercado, de las cuales, nueve son mayonesas regulares, cinco son reducidas en grasa, nueve aderezos y uno de esos aderezos es mayonesa.

El titular de la Profeco, David Aguilar, declaró al medio Milenio que quince de los productos que se revisaron y estudiaron presentaron incumplimientos, lo que calificó como una gran cantidad. Señaló que se tienen problemas con el etiquetado y no comprobar leyendas, principalmente.

Algunas de las marcas que fueron revisadas por Profeco, fueron Heins, Mccormick, Best Food y Best Food Real. Esto fue lo que se encontró:

La marca Heins no comprobó su leyenda en los productos de Mayonesa con Jugo de Limón de 170 g. (iStock)

- La marca Best Food Real no marca el contenido neto correcto, además de que no tiene suficiente información al consumidor.

- La marca Heins no comprobó su leyenda en los productos de Mayonesa con Jugo de Limón de 170 g.

- La mayonesa de marca Members Mark, la línea propia de Sams Club, así como McCormick, tiene exceso de sodio.

Para realizar el estudio, la Profeco se guio en la NOM 002 que habla sobre el contenido neto y tolerancia, la NOM 051 sobre etiquetado, la NOM 086 para alimentos y bebidas no alcohólicas y la Norma Mexicana sobre alimentos, mayonesas especificaciones y métodos de prueba, que es la F021 y la F341.

En la Revista del Consumidor de enero se darán a conocer de manera detallada todos los pormenores del estudio (Foto: Archivo)

La Revista del Consumidor en su edición del mes de enero, se darán a conocer de manera detallada todos los pormenores del estudio.

En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y surgió Profeco como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas.

México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia. Seis años después, en 1982 la institución ya tenía 32 oficinas en las principales ciudades del país. En la actualidad Profeco cuenta con un total de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.