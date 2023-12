¿Qué cenará Ovidio Guzmán? Así será su primera Navidad en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago, EEUU

Imagen: Infobae México

El 2023 fue un año particular para los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pero en especial para Ovidio Guzmán López. A diferencia del resto de ‘Los Chapitos’, ‘El Ratón’ pasará por primera vez Navidad tras las rejas; pero no en cualquier prisión, sino en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago (MCC), ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

A sólo 12 días de que se cumpla un año de su segunda detención, el menor de los hijos varones del exlíder del Cártel de Sinaloa “celebrará” el 25 de diciembre al estilo norteamericano, aunque con la ligera diferencia de su cena y las actividades que realice serán elegidas por las autoridades.

De acuerdo con diversos medios de comunicación locales, las prisiones federales de EEUU suelen ofrecer platillos distintos a los reclusos para conmemorar fechas especiales. El Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo son las más tradicionales, aunque también “festejan” el Día del Trabajo, el Día de los Caídos y otros.

Este 2023, como cada año, la cárcel en la que Guzmán López se encuentra recluido ―por lo menos hasta que se aclare su situación jurídica― forma parte de la lista de prisiones estadounidenses que ofrecerán un menú especial.

El Cártel de Sinaloa mantiene su presencia en gran parte del país pese a la detención y extradición de dos de sus más relevantes figuras. (Infobae México/Jesús Aviles)

Cena navideña, postre y juegos de mesa: esto es lo que ‘El Ratón’ hará en Navidad

De acuerdo con el medio local RadarOnline, en 2022 el MCC ofreció un menú clásico de Navidad: pavo, macarrones con queso, judías verdes y aderezo de pan de maíz.

Adicionalmente, la dirección de la prisión repartió un postre durante la noche. Los presos podían elegir entre una pequeña cazuela de camote o un postre navideño, pero no ambos.

Según refirió un portavoz de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), aquel año también se les entregó una “bolsa navideña” con algunos dulces, además de permitirles pasar el día con juegos de mesa o participando en concursos navideños.

Delicioso pavo dorado al centro de la mesa navideña, rodeado de mac and cheese y green beans - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, según refieren diversos testimonios de ex reclusos estadounidenses, la comida en prisión no suele ser agradable. Asimismo, el menú depende de cada cárcel y de los recursos con los que se cuenten disponibles.

“En Año Nuevo solían dar costillas de cerdo. El primer año fue increíble, el segundo lo arruinaron porque lo cocinaron demasiado y quedó duro como el infierno”, recordó un hombre que recuperó su libertad.

Por otra parte, destaca la diferencia de menús entre un país y otro.

Por ejemplo, en 2022 el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, ‘El Altiplano’, donde Ovidio Guzmán pasó recluido ocho meses, ofreció espagueti a la italiana, pechuga a la cordon bleu, ensalada verde, frijoles de olla, postre y café.

¿Cómo es la prisión de Ovidio Guzmán?

El MCC es quizá una de las estructuras más famosas de Manhattan. Comenzó a ser parte de la BOP en 2009 y, según refiere el portal web de la agencia, actualmente alberga a un aproximado de 500 prisioneros.

Está integrada por un solo edificio de 28 pisos en forma triangular. Tiene ventanas de cinco pulgadas (13 centímetros) de ancho por la que la luz suele colarse en cada celda y el único espacio abierto es la azotea, donde los presos pueden hacer deporte y jugar basquetbol. Sin embargo, no todos tienen acceso a esta zona.

Cabe recordar que la próxima audiencia de Guzmán López se llevará a cabo el próximo 18 de marzo de 2024, en punto de las 10:00 horas.