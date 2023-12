¿Qué enfermedad tenía? Cristina Pacheco terminó sus programas en Canal Once por problemas de salud

La periodista encabezaba dos programas en Canal Once: 'Aquí nos tocó vivir' y 'Conversando con Cristina Pacheco'. (Foto: Archivo)

La legendaria periodista Cristina Romo Hernández, mejor conocida como Cristina Pacheco murió este jueves 21 de diciembre a la edad de 82 años, así lo dio a conocer su hija Laura Emilia Pacheco en su cuenta de Facebook.

“Con hondo dolor mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco”, detalló.

Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos del deceso de la también escritora y conductora, originaria del estado de Guanajuato.

Pero, ¿Qué enfermedad tenía?

A principios de diciembre, Cristina Pacheco anunció su retiro de la esfera pública tras 50 años de trayectoria. La reconocida comunicadora mexicana compartió su dolorosa decisión en una edición de su programa Conversando que se transmitió el viernes 1 de diciembre en Canal Once.

“Quiero agradecerles su presencia, su constancia, su apoyo, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años. Han sido, para mí, presencias vivas, mágicas. Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia, lo mismo que mis compañeros, a quienes quiero agradecer su apoyo, su solidaridad. Han estado conmigo en momentos muy difíciles como este”, comenzó.

El primer programa de 'Conversando con Cristina Pacheco' se transmitió en 1997. (Captura YouTube Canal Once)

Una profunda tristeza invadió el foro cuando Cristina Pacheco, siempre clara, firme y respetuosa con su público, explicó que no podrá continuar con los dos programas que conducía en Canal Once por problemas de salud.

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves, hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero”, continuó con voz entrecortada.

“Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estás conversaciones”.

Cristina Pacheco comenzó su serie "Aquí nos tocó vivir" en 1978. (Captura YouTube: Canal Once)

¿Qué enfermedad tenía Cristina Pacheco?

La periodista oriunda de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, no aclaró qué problema de salud enfrantaba. Sin embargo, dejó entrever que se trata de algo muy grave porque no le permite continuar haciendo una de sus actividades favoritas: entrevistar tanto a personalidades de la esfera pública nacional, como personas que luchan por mantener vives varias tradiciones.

Hasta ese momento no se reveló más información sobre el padecimiento que enfrentaba la conductora. Y es que durante toda su trayectoria periodística se ha caracterizado por ser hermética con su vida privada y solo compartía información al respecto en momentos cruciales de su vida como la muerte de su esposo José Emilio Pacheco.

“Piensen cuánto hemos aprendido de nuestros maravillosos invitados, lo valioso que es que una persona se desplace de los diferentes puntos para que se siente aquí con nosotros y sea tan generosa que comparta sus conocimientos, experiencias ”, concluyó su último programa.

Los reconocidos escritores mexicanos se casaron en 1962 y pasaron más de 50 años felizmente casado. José Emilio Pacheco murió el 26 de enero de 2014 en la Ciudad de México. (FOTO: IVÁN MENDEZ/CUARTOSCURO.COM)

“Salgo de aquí llena de su compañía (...) No vamos a poder seguir conversando, pero si voy a decir que estaremos juntos siempre”.

Cabe mencionar que la conductora espera poder retomar sus espacios televisivos muy pronto, todo dependerá se que su salud se restablezca.

Trayectoria de Cristina Pacheco

Debido a su talento en el mundo del periodismo, la mexicana fue galardonada durante toda su vida con más de 5 premios como son:

-Premio Nacional de Periodismo en 1985 por una entrevista especial

-Premio al mejor programa de servicio a la comunidad en 1986 y en 1987 por Crónica.

-Premio de la Federación Latinoamericana de Periodistas por labor informativa en 1988.

-Premio Manuel Buendía 1992.

-Premio Rosario Castellanos 1996.

-Premio de Periodismo Fernando Benítez 2000 por la Universidad de Guadalajara.

-Medalla al Mérito Ciudadano 2000 otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

-Premio Comunicación Universidad Latinoamericana 2001.

-Premio Rosario Castellanos a la Trayectoria Cultural de la Mujer 2012.

Cristina Pacheco, quien nació en 1941 en San Felipe, estudió letras españolas en la FFyL de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su amplia trayectoria la llevó a dirigir medios impresos como las revistas: “La Familia”, “La Mujer de Hoy” y “Crinolina”. Así como colaborar en medios de comunicación, tales como: La Jornada, El Popular, El Sol de México, El Universal, Excélsior, Novedades, entre otros.

Llevó las riendas de conducción en programas de radio como: , XEW, Radio Fórmula, Radio Capital y Radio Centro.