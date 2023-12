Cuáles son los requisitos para entrar al partido de Sandra Cuevas

Sandra Cuevas envió mensaje a Claudia Sheinbaum

Luego de que fuera descartada para competir por la jefatura de Gobierno, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, reveló sus deseos por crear un partido político después de oficializar su organización en enero del 2024.

En conferencia de prensa este 20 de diciembre, la edil capitalina indicó que, pese al descontento con el Frente Amplio por México, sus proyectos políticos no contemplan unirse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues recordó que desde un inicio aseguró que el partido guinda jamás sería su fuerza política.

Ante esto, adelantó que ya ha comenzado a estructurar su organización para impulsar sus aspiraciones, la cual, hasta el momento, está integrada por dos personas. A pesar de ello, destacó que las puertas están abiertas para todo aquel que desee sumarse, no obstante, deberá tener en cuenta ciertos requisitos para integrarse.

Escándalos de los aspirantes a la CDMX Foto: Cuartoscuro

Para la alcaldesa es importante que la “gente nueva” que busque estar en su organización deberá tener al menos una licenciatura; ofrecer su trabajo a la sociedad civil; no buscar enriquecerse; y trabajar sin horarios y con compromisos.

“Yo estoy sola, mi cuadro soy yo, el que se quiera sumar va a ser bienvenido. No vamos a iniciar de cero, vamos a iniciar con lo que hemos construido estos dos años”, destacó.

Sandra Cuevas resaltó que, en estas nuevas proyecciones políticas, no busca tener como referente a los partidos que representaba—Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)— pues indicó querer integrantes nuevos, jóvenes y que pertenezcan a la ciudadanía.

“Acuérdense que lo más importante de una agrupación política no son los cuadros, porque los cuadros que ustedes conocen son los que están en los diferentes partidos políticos, ¿para que yo quisiera esos?”, destacó.

La edil de Cuauhtémoc sostuvo que su carrera en la política no ha acabado pese a los desacuerdos que mantuvo con su fuerza. Reveló que algunos partidos han extendido su invitación para impulsarla, no obstante, consideró estar en la espera de un análisis con su equipo.

El alcalde de Cuajimalpa señaló que, si Sandra Cuevas se lo permitía, trabajarán de la mano. Crédito: X @politicomx

“He recibido la invitación de distintos partidos políticos para poder seguir dentro de la vida política de México, no he tomado una decisión, quiero seguir escuchando a la gente, no quiero que me tachen de traidora, de desleal, quiero ser congruente”, indicó.

Cuevas Nieves ha tenido distintas posturas a lo largo de su carrera política, desde querer salir de la vida pública, hasta buscar contender en las elecciones del 2024. A pesar de ello, los partidos de oposición que llegó a integrar le dieron la espalda para impulsar a Santiago Taboada, edil de Benito Juárez para como el abanderado para la CDMX.

Sandra Cuevas anunció la creación del Bloque Diamante (Cuartoscuro)

Ante esto, la edil sostuvo que durante su trayectoria ha mantenido su poder sin necesidad de las fuerzas partidistas y así lo seguirá haciendo pese a las complicaciones que pudiera presentar.

“Yo llegué sola y lo digo, fuerte y claro he continuado mi camino sola. Así me educó mi madre y mi padre, no dependo de nadie, excepto de la gente que votó por nosotros”, indicó.