Velador de la Exhacienda en Salvatierra narra el trágico momento en el que inició la balacera: “Aquí me matan”

El velador narró lo que vivió la noche de la masacre en Salvatierra, Guanajuato (Foto:Cuartoscuro)

Familiares y personas relacionadas a donde fueron masacrados los jóvenes en una posada en Salvatierra, Guanajuato, han guardado silencio y sus identidades por miedo a la represalias, sin embargo, hay quienes piden que su rostro no sea revelado para ofrecer una declaración de lo ocurrido la noche del 17 de noviembre.

Uno de los veladores de la Exhacienda de San José del Carmen, compartió con Grupo Multimedios, qué fue lo que él vivió cuando el grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones y abrieron fuego contra los jóvenes que estaban en la posada.

El velador de la Exhacienda, aseguró que eran varios los hombres que dispararon contra los jóvenes, sin embargo, él únicamente pudo identificar a uno de ellos cuando comenzó la masacre.

Paso a paso de cómo ocurrió la masacre. (Infobae México/Jovani Pérez)

En tanto, dijo que él se habría salido por la parte trasera, y en algún punto decidió esconderse, aunque siempre pasó por su cabeza que en caso de que lo encontraran los asesinarían

“Me salí por allá atrás (inaudible) donde dije si me encuentran aquí me matan, ellos venían a lo que venían”, contó el velador al respecto de lo que vivió aquella noche.

Sobreviviente del ataque armado cuenta lo ocurrido en la exhacienda de Salvatierra

Asimismo, una de las sobrevivientes del ataque registrado la noche del 17 de diciembre, contó que fue lo que pasó, describiendo que eran al menos 6 personas las que ingresaron al lugar con armas de fuego.

Asimismo, recuerda que un hombre en especial fue el que dio la orden al resto de los gatilleros: “Mátenlos a todos”, fue la indicación que escuchó la sobreviviente de la masacre.

Hasta el momento, las autoridades sugieren que los jóvenes que estaban en la posada pidieron a un grupo de desconocidos que se retiraran, estos últimos fueron quienes regresaron con un grupo armado para atacar a los que estaban en la fiesta.