Drogan a ‘La Chupitos’ en un show; comediante revela detalles: “La experiencia más fea” |VIDEO

Liliana Arriaga, "La Chupitos", fue drogada en un show. Crédito: Cuartoscuro

Liliana Arriaga, La Chupitos, sorprendió a sus fans y los televidentes luego de que confesó que fue víctima de intento de ser drogada, que lamentablemente fue cumplido. En un show, la popular comediante mexicana fue intoxicada contra su voluntad mientras actuaba en uno de sus espectáculos. Detallando cómo fue que eso ocurrió, la humorista del matutino Hoy describió el incidente como la “experiencia más fea” de sus 27 años de trayectoria

Durante la actuación, Arriaga fue inducida a ingerir dos bebidas que tuvieron un efecto inmediato en sus sentidos, provocándole una incapacidad para hablar, todo ello confesado de forma reciente en una entrevista que le realizó Matilde Obregón.

“Tuve una cosa que sí me dio mucho miedo. Fueron dos copas que yo acepté y fue de esas veces que algo te ponen en la bebida. Ya no pude hablar.

La popular comediante mexicana Liliana Arriaga se sinceró sobre el momento que ha cambiado su forma de laborar en lugares públicos y el manejo que ahora tiene con las bebidas alcohólicas. Crédito: YouTube/ Matilde Obregón

La Chupitos relató su experiencia mencionando que, tras aceptar dos tragos ofrecidos por algunas personas durante el show, perdió la capacidad de comunicarse. “Estaba trabajando y estaba con otras personas, me estaban mandando bebidas...”, expresó la comediante. Aunque no se recuerdan todos los sucesos posteriores al incidente, fue trasladada a su hotel sin que la situación escalara a mayores consecuencias, gracias a las personas que la acompañaban.

“No pasó a mayores, nos llevaron al hotel, pero sí nos preocupamos. Es muy peligroso el aceptar tragos. Ha sido la experiencia más fea que me ha pasado. Solo me acuerdo de que me tomé dos y ya”, continuó.

Precauciones para la seguridad personal en lugares públicos: El llamado de ‘La Chupitos’

La famosa ha recibido muestras de apoyo por el momento que vivió Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro

La Chupitos, personaje ampliamente reconocido en la televisión mexicana por su humor, hizo un llamado a tomar precauciones al aceptar bebidas de desconocidos. A través de su testimonio, Arriaga instó a los jóvenes a estar rodeados de individuos de confianza y a ser cautelosos.

“Es muy peligroso el aceptar tragos... luego somos bien confiadotes, pero uno nunca se lo imagina”, advirtió, compartiendo su experiencia adversa con el propósito de crear conciencia sobre los riesgos de situaciones similares, dentro de la misma entrevista con Matilde Obregón.

Tras su declaración, la famosa ha recibido todo tipo de comentarios en rede sociales, pues algunos han sugerido que su personaje genera controversia con dichos temas, como lo son las adicción, que si bien no representa a las drogas, si al alcoholismo.

La mexicana es una de las comediantes más famosas en la historia de México

“Pobre, creo que eso pasa más por el hecho de ser mujer y no con la onda de que si su personaje es alcohólica o no”. “Me alarma que pese a ello dice que ahora sí se hecha sus copas en los shows”, se puede leer en comentarios.