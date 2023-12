Propaganda de Xóchitl Gálvez provoca ola de MEMES por usar imagen en donde parece Angélica María: “Me asusté”

Internautas comenzaron a criticar a Xóchitl Gálvez por el parecido con la actriz Angélica María en una imagen creada con Inteligencia Artificial Fotos: Cuartoscuro

A través de redes sociales internautas criticaron la propaganda de Xóchitl Gálvez, precandidata única presidencial del Frente Amplio por México, porque asocian su imagen con la imagen de la actriz Angélica María.

La imagen creada por Inteligencia Artificial provocó diversas reacciones, pues aseguran que no se parece a Xóchitl Gálvez, sino a Angélica María, incluso hubo quienes comenzaron a burlarse del apariencia física de la precandidata, apodándola Xóchitl falsa.

Internautas criticaron la publicidad de Xóchitl Gálvez con imágenes creadas por Inteligencia Artificial (Captura de Pantalla)

“Con razón en las encuestas sale tan baja en conocimiento, si en sus anuncios ponen la foto de Angélica María”, escribió Monero Hernández.

A la par se sumaron internautas que compartieron su preocupación al ingresar a la plataforma y ver en tendencia el nombre de la reconocida actriz, pues se imaginaron el peor de los escenarios como su fallecimiento o incluso una posible hospitalización.

Internautas se espantaron por ver el nombre de la actriz Angélica María en tendencia (Captura de Pantalla)

“Ante eventual fracaso la candidata de Claudio X González sube una foto de Angélica María porque a ella misma no le gusta su apariencia física”; “@XochitlGalvez si de robar se trata ni a Angélica María respetas. tu cinismo no tiene limites”; “La estrategia de Xóchitl Gálvez de imitar a Angélica María solo demuestra su falta de originalidad y creatividad política #XóchitlFalsa”; “Xóchitl Gálvez, imitar a Angélica María no te hará ganar elecciones. Los ciudadanos buscan líderes con propuestas concretas. #XóchitlFalsa”, escribieron algunos usuario en X.

Internautas compartieron memes sobre las similitudes de Xóchitl Gálvez con Angélica María (Captura de Pantalla)

La publicación original, publicada en el perfil personal de Xóchitl Gálvez superó al medio millón de visualizaciones y hubo quienes comenzaron a quejarse por el mismo motivo, pues consideran que no hay una similitud con la apariencia de la precandidata del FAM.

“¿Y ella quién es?”; “JAJAJAJA publicidad engañosa”; “Quién es la de la foto?”, escribieron algunos internautas en la publicación de Xóchitl Gálvez.