Desaparición de Cassandra Isabel: a un año de su secuestro en Chiapas, familia denuncia omisión de autoridades

Cassandra Arias fue víctima de desaparición forzada y sus familiares reclaman que no ha habido avances en un año Crédito: Facebook/madresenresistenciachiapa

Familiares de Cassandra Isabel Arias Torres e integrantes del colectivo Madres en Resistencia Chiapas realizaron una manifestación pacífica para exigir la localización de la joven de 18 años, quien fue víctima de desaparición forzada el 17 de diciembre de 2022.

A pesar de que la Fiscalía del Estado encontró la geolocalización del celular de Cassandra Isabel, aún no se han realizado las diligencias correspondientes en el lugar, ya que no hay garantías de seguridad en la zona, esta es una situación que ha generado indignación entre los familiares de la joven, pues a un año de la desaparición aún no se les han presentado avances.

Ante esto, los familiares de Cassandra Isabel se dieron cita en Tierra Bonita, el jardín de eventos en el que la joven fue privada de su libertad junto a uno de sus tíos y un tecladista que estaba tocando en la fiesta —quienes fueron liberados dos días después—, de acuerdo con lo que reveló la mamá de la joven a Infobae México.

Cassandra tiene 18 años Foto: Madres en Resistencia Chiapas / desaparición de Cassandra Isabel Arias Torres

Durante la protesta, el grupo de manifestantes realizó algunas pintas en las que se pudieron leer frases como: “¿Dónde está Cassandra?”, “Presidente Jorge Acero, no seas omiso ¿De qué sirven las cámaras?”, “Destitución al Fiscal de desaparecidos, es omiso”, “Regrésanos a Cassandra” y “No fue una riña”.

Varias mujeres que se encuentran en búsqueda de sus familiares desaparecidos señalaron que no ha habido avances en la investigación desde hace un año. Además, aseguraron que las autoridades han incurrido en supuestas omisiones dentro del caso, pues al principio se informó que únicamente había ocurrido una pelea entre los invitados.

De igual forma, acusan al presidente de Berriozábal por haberse negado a entregar los videos de las cámaras de seguridad ya que supuestamente “había transcurrido mucho tiempo”.

La joven fue privada de su libertad en un salón de fiestas de Berriozábal, señalan que no hay avances un año después Crédito: Facebook/Madres en Resistencia Chiapas

A través de una transmisión en vivo del Facebook de Madres en Resistencia Chiapas, la mamá de la joven señaló que no desea tener algún problema con las personas que se llevaron a su hija, si no que únicamente quiere que la regresen. Durante la manifestación, también se hizo una pinta en la fachada del salón Tierra Bonita en la que colocaron “Jardín de desaparecidos” como una forma de señalar lo ocurrido.

“Mi hija sigue desaparecida, ya un año desaparecida, voy a seguir alzando la voz y luchando hasta encontrarla, tiene un niño que la espera y pregunta por su mamá”, dijo Isabel Torres sobre el hijo de cuatro años que tiene Cassandra.

Desaparición de Cassandra Arias

La joven fue víctima de desaparición forzada el 17 de diciembre de 2022 mientras se celebraba la boda de su mamá en el salón de fiestas Tierra Bonita, fue alrededor de las 20:00 horas cuando un grupo armado irrumpió el lugar, aparentemente los hombres llevaban insignias con las letras “FGJ” (Fiscalía General de Justicia).

Cassandra fue sustraída de un salón de fiestas el 17 de diciembre de 2022 (Facebook/madresenresistenciachiapas)

Se sabe que los hombres les pidieron a los invitados que se tiraran al piso y que informaron que se trataba de un cateo, pero después les solicitaron a los asistentes de la fiesta que pusieran sus objetos valiosos sobre las mesas y se los llevaron. Finalmente abandonaron el lugar con Cassandra, su novio, su tío y un músico, este secuestro ocurrió el 17 de diciembre alrededor de las 20:00 horas. Antes de retirarse esposaron a 10 personas.

Después de que estos hombres armados se retiraron, la familia de Cassandra llamó al 911 pero no les contestaron, ya que la comandancia de la Policía Municipal estaba a 150 metros del lugar, decidieron acudir por ayuda, pero la respuesta que obtuvieron fue que “no estaban capacitados, se encerraron, apagaron todo y les cerraron las puertas”.