Checo Pérez felicita a Jardine por el título 14 del América: “Eres una leyenda del americanismo”

El piloto de F1 se abraza con el técnico campeón de América. (Alex Domínguez)

Es bien sabido que Sergio Checo Pérez, piloto de la Fórmula 1 es fiel seguidor del América, por ende no podría faltar en la Final de Vuelta del entre las Águilas y los Tigres de la UANL. Durante los festejos del título, el jalisciense no dejó pasar la oportunidad para felicitar a todos los jugadores azulcrema y a su vez, aprovechar para que su hijo mayor ‘Chequito’ se tomará una foto con sus ídolos.

Infobae México captó el momento exacto en que Checo Pérez estuvo en el campo de juego celebrando el título 14 de Liga del América y sobre todo felicitando al director técnico de los azulcremas André Jardine.

“Que bueno que te toco, te felicitó, te lo mereces ya pasaste en la historia del América”, comentó Checo Pérez al estratega brasileño.

El subcampeón de la Fórmula 1 no faltó a las celebraciones del América. Crédito: Alex Manuel Domínguez Campos

¿Desde cuando Checo Pérez es seguidor del América?

El estratega fue el segundo brasileño en lograr un título con el América. (Imago7)

El deporte motor no siempre fue la principal pasión de Sergio Pérez. En su niñez, ‘Checo’ compartió su amor de la Fórmula 1 con el futbol. Él junto a su hermano, Antonio Pérez, son aficionados del balompié e inclusive algún día el hoy piloto de Red Bull soñó en convertirse futbolista.

Sergio Pérez es fiel aficionado del América. Donde quiera que vaya el tapatío expresa su amor por los colores azulcremas. Además, el piloto ha confesado en múltiples ocasiones cómo se hizo aficionado de las Águilas desde pequeño. “Desde muy chico con unos primos empezamos a ver al América. Chivas no me atraía mucho. Entonces fue fácil mi elección y me convertí en gran aficionado del América” comentó hace años.

El piloto de Fórmula 1 se dio cita en el Coloso de Santa Úrsula para alentar a las Águilas.

Cabe destacar que en diversas entrevistas con medios de comunicación, el subcampeón del mundo de la Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez ha externado su afición al futbol, y para sorpresa de muchos, el miembro del equipo Red Bull es fanático del Club América en la Liga MX, pese a que él es nacido en Guadalajara.